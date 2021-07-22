مجرم يقتل طفلًا في المقابر ويجرده من ملابسه لخلافات الميراث!

(صدى):
تجرد رجل من إنسانيته، في مصر، مقدما على التخلص من حفيد عمه بطريقة مروعة، بسبب خلافات حول الميراث.
واستدرج الجاني الطفل إلى المقابر، حيث المكان الوحيد الآمن لفعلته، وما إن وصل إلى هناك وبصحبته الطفل، خنقه وجرّده من ملابسه تماما، وألقاه في أحد المدافن.
وعثر أحد المواطنين بالصدفة على جثة الطفل عند توجهه لزيارة المقابر، حيث رأى جثة متحللة داخل المدفن الخاص بعائلته، فأسرع إلى قسم الشرطة.
وكشفت التحقيقات غموض الواقعة، إذ تم كشف هوية الجثة، وتبين أنها لطفل متغيب عن المنزل منذ أيام، وأن أسرته تبحث عنه.
وتوصلت التحريات للقاتل، وهو نجل عم والد الطفل المجني عليه، وألقت الشرطة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.