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مجرم يقتل طفلًا في المقابر ويجرده من ملابسه لخلافات الميراث!

منذ ساعتين
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مجرم يقتل طفلًا في المقابر ويجرده من ملابسه لخلافات الميراث!

(صدى):
تجرد رجل من إنسانيته، في مصر، مقدما على التخلص من حفيد عمه بطريقة مروعة، بسبب خلافات حول الميراث.

واستدرج الجاني الطفل إلى المقابر، حيث المكان الوحيد الآمن لفعلته، وما إن وصل إلى هناك وبصحبته الطفل، خنقه وجرّده من ملابسه تماما، وألقاه في أحد المدافن.

وعثر أحد المواطنين بالصدفة على جثة الطفل عند توجهه لزيارة المقابر، حيث رأى جثة متحللة داخل المدفن الخاص بعائلته، فأسرع إلى قسم الشرطة.

وكشفت التحقيقات غموض الواقعة، إذ تم كشف هوية الجثة، وتبين أنها لطفل متغيب عن المنزل منذ أيام، وأن أسرته تبحث عنه.

وتوصلت التحريات للقاتل، وهو نجل عم والد الطفل المجني عليه، وألقت الشرطة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

مصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51719
منذ ساعة
حسبي الله عليه المجرم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81899
منذ ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81899
منذ ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81899
منذ ساعة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81899
منذ ساعة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
من فضلك ياصدى عدم الاستهزاء في العنوان باطلاق كلمة ضحى بوالده الاضحيه من شرع الله وسنة نبيه وهي للبهائم
ابو مالك
الشرهه على الي جالس في البيت وتارك عاره يدوج في الشارع ((((نصيحه .... لاتترك عارك في الاسواق الظروف اقوى )
بلبل البحر
عقوق مغلظ في أفضل أيام السنة
بلبل البحر
أحرج نفسه.. تعجل ولم يتأكد من رغبة الطرف الثاني.. الله لا يبلانا..
بلبل البحر
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه...فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم...فأقم عليهم مأتما وعويلا..

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