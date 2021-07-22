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تغريدة عن الحوثيين تفتح النار على ضاحي خلفان

منذ ساعتين
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تغريدة عن الحوثيين تفتح النار على ضاحي خلفان

أبوظبي (صدى):
أثار نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الجدل في الساعات الماضية، بعد وصفه بعض الحوثيين المدنيين بـ"الإخوة".

وقال خلفان أمس الأربعاء: "اليوم انا عندي حوثيين في دبي، أعاملهم كالأخوة"، ليرد عليه عشرات النشطاء مستنكرين ذلك الرأي.

وتصدر وسم "ضاحي خلفان" قائمة الترند بموقع "تويتر" وسط هجوم حاد من النشطاء السياسيين.

وبرر خلفان تصريحه الذي فتح عليه موجة من الانتقادات، قائلا: "أنا اتكلم عن أن الإنسان عليه أن يكون محبا للإنسان، لا يعني أن الإرهابي من أي فئه مرحب فيه، مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية".

دبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ ساعتين
الضراس الخلفاني الحوثي المشترك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ ساعتين
نعل أبو الفلوس اللي تخلي العقل ملحوس
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 63
منذ ساعتين
المتلونون في هذا الوقت كثيرون يتلونون حسب المصلحة والحاجة وإذا قضت مصالحهم اتضحت حقيقتهم
اللهم احمي البلاد والعباد مما يخطط له اولئك المتلونون يارب العالمين .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ ساعتين
لو أنت في يد الحوثي على أرضه في نفس هذا التوقيت كان ضحى بيك .. جرب وما راح نندم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51719
منذ ساعتين
ما عندك حوثيين في دبي وانما يمنيه
الملل
الملل عدد التعليقات : 56
منذ 44 دقيقة
خبيث
مثل الحرباء متلون علي كل لون
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1632
منذ 13 دقيقة
تصريحاتك السابقة عن مرسي -غير مؤيد لمنهجه- خالية عن هذه الانسانية!!

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
من فضلك ياصدى عدم الاستهزاء في العنوان باطلاق كلمة ضحى بوالده الاضحيه من شرع الله وسنة نبيه وهي للبهائم
ابو مالك
الشرهه على الي جالس في البيت وتارك عاره يدوج في الشارع ((((نصيحه .... لاتترك عارك في الاسواق الظروف اقوى )
بلبل البحر
عقوق مغلظ في أفضل أيام السنة
بلبل البحر
أحرج نفسه.. تعجل ولم يتأكد من رغبة الطرف الثاني.. الله لا يبلانا..
بلبل البحر
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه...فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم...فأقم عليهم مأتما وعويلا..

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