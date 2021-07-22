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الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير بعسير

منذ 6 ساعات
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الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير بعسير

عسير (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر.

وأوضح الدباش أن سبب إطلاق النار خلاف على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب.

وأسفرت الواقعة عن تعرض المواطن لإصابة طفيفة، وتم إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأشار إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.

عسير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ 6 ساعات
جاب العيد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51719
منذ 6 ساعات
قلة العقل مصيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81936
منذ 26 دقيقة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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أحدث التعليقات

رااايق
لا أحد يعلم الحقيقة ** بس في تصوري ومن المكتوب أعلاه أنها قد تكون هي على غلط ** والله أعلم ***
علولي
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
Abo saud
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي...

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