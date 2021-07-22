الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير بعسير

عسير (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر.
وأوضح الدباش أن سبب إطلاق النار خلاف على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب.
وأسفرت الواقعة عن تعرض المواطن لإصابة طفيفة، وتم إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
وأشار إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.