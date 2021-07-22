النفيعي معلقًا على صورة وزير الرياضة: نحتاج لاعب مميز بس مدري الإدارة توافق والا لا  

نواف السالم (صدى):
علق رئيس النادي الأهلى ماجد النفيعي مازحًا على صورة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي استعرض فيها مهاراته الرياضية خلال مران المنتخب السعودي الأولمبي.
وقال النفيعي: "نحتاج لاعب مميز بس مدري ادارة المنتخب توافق والا لا"، موجهًا حديثه لياسر المسحل رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ولفت وزير الرياضة الأنظار بمشاركته في مران المنتخب الأولمبي، الذي اختتم تحضيراته أمس الأربعاء، لمواجهة نظيره ساحل العاج، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.
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