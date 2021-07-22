نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النفيعي معلقًا على صورة وزير الرياضة: نحتاج لاعب مميز بس مدري الإدارة توافق والا لا  

منذ يوم
21864
1
النفيعي معلقًا على صورة وزير الرياضة: نحتاج لاعب مميز بس مدري الإدارة توافق والا لا  

نواف السالم (صدى):
علق رئيس النادي الأهلى ماجد النفيعي مازحًا على صورة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والتي استعرض فيها مهاراته الرياضية خلال مران المنتخب السعودي الأولمبي.

وقال النفيعي: "نحتاج لاعب مميز بس مدري ادارة المنتخب توافق والا لا"، موجهًا حديثه لياسر المسحل رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ولفت وزير الرياضة الأنظار بمشاركته في مران المنتخب الأولمبي، الذي اختتم تحضيراته أمس الأربعاء، لمواجهة نظيره ساحل العاج، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

اقرأ أيضا:

فيديو وصور..وزير الرياضة يستعرض مهاراته الكروية بمران الأخضر

المنتخب السعودي الأولمبي
مران
النفيعي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ يوم
خذه تكسب زُبد لو يوافقك هو

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه
ابو عمار
يمكن يكون سواق وقريب سفره لبلاده لكن كل شي واضح ويمكن محاسبته وتغريمه المخالفات قبل سفره
ابو عمار
مبروك للعروسين
ابو عمار
جزاه الله خير
ابو عمار
كلام سليم لا يصدر الا من امراءه حكيمه وعاقله . اتركيه يلعب شويه وسيعود اليك

أخر الأخبار

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 11 دقيقة 1102
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ 52 دقيقة 457
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1233
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1671
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1372
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ ساعتين 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 3 ساعات 3946
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بمشاجرة بالأسلحة النارية في الخفجي
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بمشاجرة بالأسلحة النارية في الخفجي
منذ 4 ساعات 2887