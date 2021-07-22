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فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

منذ 7 ساعات
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فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

وكالات (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حالة غير طبيعية، متحدثًا بطريقة غريبة، بكلمات تبدو متقطعة وجملٍ غير مفهومة.

وأثارت الطريقة التي ظهر بها أردوغان حالة من الجدل، حيث سخر نشطاء من طريقة حديثة وثقل لسانه، إضافة إلى فقدانه التركيز.

وكان أردوغان أعلن قبل يومين، أن بلاده سيطرت بشكل كبير هذا العام على جائحة كورونا، واتخذت خطوات للعودة للحياة الطبيعية وقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي، في تصريح مغاير للوضع الصحي المتدهور.

وفي سياق آخر قرر الرئيس التركي إعادة افتتاح مدينة فاروشا التي تعرف أيضا باسم "مدينة الأشباح" في جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليا، وقوبل القرار بتنديد دولي، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى شجب الموقف التركي، وطالبت أردوغان للالتزام بتوجهات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

أردوغان
كورونا
الجدل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ 7 ساعات
اليوم في الحدث الإخبارية مسوؤول تركي يصرح يقول إنهبلاده مسؤولة ووصية على الشرق الأوسط
محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 3
منذ 7 ساعات
هههههه اقفط سكران صاير كنه تصوير بطيء
الريان
الريان عدد التعليقات : 2765
منذ 6 ساعات
من ابسط حقوقه ..

ذيبان
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51719
منذ 6 ساعات
يمكن مصاب بكورونا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15073
منذ 4 ساعات
راجل محترم بس الدولة العميقة من خلفه تنفخه
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 40
منذ ساعة
سكران 😵‍💫

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أحدث التعليقات

بومحمد
حراك الشعب سوف ينتقلال الى اي دولة فيها بطالة وفقر
بوصلاح
الامارات ليس لديها مشكلة مع الحوثي لانها تنظر الى الحوثي انه مكون يمني على ارضه
ابو وليد
ولا يعتذر ولا شي اللي في جمجمته خرقه حالميه فقط -- كان يحمل الطبل كمشجع ووجد نفسه محلل
ابو وليد
مهما كان التعويض المالي فلن يكون في قيمه المحامين واجور المرافعات وخسائر الاستئنافات وستكون عده جلسات وليست جلسه وحده
دنيا عجيبة
زمن انقراض الرجولة هذا وضع الشواذ عن المرأة. منحط داخل البيت وخارج البيت متعوس ومدعوس

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