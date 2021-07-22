فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

وكالات (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حالة غير طبيعية، متحدثًا بطريقة غريبة، بكلمات تبدو متقطعة وجملٍ غير مفهومة.
وأثارت الطريقة التي ظهر بها أردوغان حالة من الجدل، حيث سخر نشطاء من طريقة حديثة وثقل لسانه، إضافة إلى فقدانه التركيز.
وكان أردوغان أعلن قبل يومين، أن بلاده سيطرت بشكل كبير هذا العام على جائحة كورونا، واتخذت خطوات للعودة للحياة الطبيعية وقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي، في تصريح مغاير للوضع الصحي المتدهور.
وفي سياق آخر قرر الرئيس التركي إعادة افتتاح مدينة فاروشا التي تعرف أيضا باسم "مدينة الأشباح" في جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليا، وقوبل القرار بتنديد دولي، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى شجب الموقف التركي، وطالبت أردوغان للالتزام بتوجهات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.