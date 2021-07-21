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"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس

منذ يوم
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"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس

طلال الغامدي (صدى):
حددت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد لجلسة الاستماع في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ودوري أبطال آسيا.

و جاء الموعد يوم ٢٣ أغسطس من أجل الاستماع إلى شكوى النصر ضد الاتحاد الآسيوي وبيرسبوليس، وسيتم إجراء الجلسة عن طريق الفيديو.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية.

ويعتبر ذلك مخالفة لقرار "فيفا" بمنع النادي من التعاقدات، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

فيما رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة صفوان السويكت تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف والتي رفضته أيضًا.

ودفع هذا الأمر نادي النصر لتصعيد القضية بشكل رسمي.إلى المحكمة الرياضية "كاس"؛ من أجل الحصول على حقه وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

 

نادي النصر
فيفا
دوري أبطال آسيا
المحكمة الرياضية كاس
نادي بيرسبوليس

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 171
منذ يوم
إلى هااللحين متعلقين بالقشه الله لايفضحنا فشلونا السرايا الصفراء
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 171
منذ يوم
إلى هااللحين متعلقين بالقشه الله لايفضحنا فشلونا السرايا الصفراء
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2351
منذ 23 ساعة
ههههههههههههههههه طيب افرض كسبو القضيه بيعطونهم الخرقه الحالميه الثانيه والا ايش
ابو إبراهيم
ابو إبراهيم عدد التعليقات : 1
منذ 21 ساعة
لا ما بيعطوهم خرقه حالميه على قولتك انما بعطوهم تعويض مالي ويعتبر درس لاندية الوطن عدم الاكتفاء بلجنة المسابقات او الاستئناف بالاتحاد الآسيوي
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1306
منذ 19 ساعة
انا هلالي وكلام الاخ ابوابراهيم هو الصح
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2351
منذ 12 ساعة
مهما كان التعويض المالي فلن يكون في قيمه المحامين واجور المرافعات وخسائر الاستئنافات وستكون عده جلسات وليست جلسه وحده
Abo saud
Abo saud عدد التعليقات : 2
منذ 10 ساعات
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد القدم الاسيوي وفساده ، الي متضرره منه الانديه والمنتخبات السعوديه ، بكره ناديك يانادي السطول بتقع بنفس المشكله وتتخذ نفس الاجراءات
علولي
علولي عدد التعليقات : 3
منذ 10 ساعات
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
قلبي النصر
قلبي النصر عدد التعليقات : 3
منذ 9 ساعات
بإذن الله النصر يكسب القضية .
فار نجد شوه سمعتنا
فار نجد شوه سمعتنا عدد التعليقات : 24
منذ 12 دقيقة
ههههههههههههه
اذا كسب القواطي القضيه يبي يعتبرون انفسهم بطل اسيا وعالمي الاحتجاج بدل عالمي الترشيح

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أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
ههههههههههههه اذا كسب القواطي القضيه يبي يعتبرون انفسهم بطل اسيا وعالمي الاحتجاج بدل عالمي الترشيح
خالد الخالدي
ماقصرت كفيت وفيت اجتهد وكسبت عشق ملايييين النصر نشكرك على حرصك الطيب لانزال نذكرك بحسن طيب كنت مثالا ومحب للنصر لاننساك ابد في حفظ...
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههههه تهاوشو ماواخلفات اور
جسار القحطاني
الشبح وبخش نقاشكم جميل وكل عام وأنتم بصحه وسلامه
ابو هيله
مبرووووووك باولينهو ياهلاويه ولاعزاء لطوووووواقي المضغوطين

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