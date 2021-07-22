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جمال عارف لفواز القرني: الله يسهل عليك

منذ يوم
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جمال عارف لفواز القرني: الله يسهل عليك

ماجد محمد (صدى):
تداولت في الساعات الماضية أنباء حول طلب الحارس فواز القرني الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي جمال عارف قائلا: "إذا كان صحيحًا أن فواز القرني أبدى عدم رغبته في الاستمرار في الاتحاد، الله يسهل عليه".

وتابع: "المهم أن يتم الاستفادة من مبلغ مالي وأن يذهب للعرض الأكبر والأنسب للاتحاد، أكرر يذهب للعرض الأكبر والأنسب للنادي".

وأضاف: "شخصيا أرى أن صفقة الحارس الواعد أسامة المرمش فيها حنكة واحترافية اتحادية".

ويحظى القرني باهتمام أندية النصر والأهلي التي كانت تستهدف الحصول على خدماته حال رحيله عن الاتحاد بشكل نهائي.

الاتحاد
جمال عارف
فواز القرني
الانتقالات الصيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ يوم
يا ريت بس لو كان عندي استثمارات كبيرة كان عينت جمال عارف فيها مدير غيظ للشركات المنافسة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 20 ساعة
براح .. براح .. الدنيا براح

المساحات متاحة متوفرة متيسرة .. والخط مفتوح وسالك ..

الخواطر تترنم تتأرجح تتفرج على الموقع وتقول هذا هو الموقف

انطلق حيث التعبير .. البوح .. الشكوى .. الأمل .. الطلب .. الهدف .. الغاية .. النوال
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 19 ساعة
بس يا خوفي أبدأ الخوطرة يصدعوني مخاااالف

لكن أحاول ..

ليه لأ

درجة الفراغ في المجموع الممثل للوحدة هل هو 24/1 ×24

أم 24/24 ×24 وما الفارق ؟.¿
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 19 ساعة
الوحدة الحقيقية للمغناطيسية هي درجة تكمل الثقل العددي الممثل للفراغ المغناطيسي بعد تجمع وحدة مليون ذرة أو حتى أربعة ذرات .. لا فرق !!

إنني أدرس الكيمياء 45 سنة بكل طاقاتي .. ولا ينبغي تجاهلي محلياً أو أكاديميا على المستوى ألوظيفي - بزعم اضطرابي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 15 ساعة
لسه عندي أمل والأمل في الله لا ينقطع

مهما علا بناء الكتلة يدخل البناء في حكم مجموعين هما مجموع وحدات الكتلة الذرية ومجموع وحدات أعلى منه يسمى وحدة الكتلة المغناطيسية والفارق هو درجة المغناطيسية العددية

يا ويل الكافر بنعمة الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 15 ساعة
فرق الثقل المغناطيسي يظهر مهما كان وهو درجة قياسية بين مجموعين ممثلين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15111
منذ 54 دقيقة
ثقلنا عليكم .. التعليق أبو 5

يا ريت ترسلوه لي من جديد على الخاص إن كان مازال على قيد الحياة

هذه درر لا تفرطوا فيها في ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

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ابو وليد
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د محمد ماجد بخش
ثقلنا عليكم .. التعليق أبو 5 يا ريت ترسلوه لي من جديد على الخاص إن كان مازال على قيد الحياة هذه درر لا تفرطوا...
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