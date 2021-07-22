وفاة شقيقين صعقًا خلال سيول نجران

نجران (صدى):
توفى شقيقان في نجران، صعقا بالكهرباء في نفس اللحظة، وذلك تزامنا مع الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة أمس الثلاثاء.
وكان الشقيقان أحدهما 24 عاما ةالآخر 17 عاما، قد خرجا إلى حوش يملكونه به عدد من الأغنام والإبل، لتفقدها بعد مداهمة السيول.
وأوضح والد الشابين الراحلين، أنه كان هناك كيبل كهربائي مكشوف بجانب الشارع ويبدو أن السيول قد حفرت بمكانه وتم كشف الأسلاك، بحسب الوطن.
وأشار إلى أنه عند وصولهما إلى الحوش صعقت الكهرباء أحدهما، فهم الآخر بإنقاذ شقيقه لكنه لحق به.
يذكر أن أمس الثلاثاء، هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها الأودية والشعاب.