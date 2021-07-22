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وفاة شقيقين صعقًا خلال سيول نجران

منذ يوم
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وفاة شقيقين صعقًا خلال سيول نجران

نجران (صدى):
توفى شقيقان في نجران، صعقا بالكهرباء في نفس اللحظة، وذلك تزامنا مع الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة أمس الثلاثاء.

وكان الشقيقان أحدهما 24 عاما ةالآخر 17 عاما، قد خرجا إلى حوش يملكونه به عدد من الأغنام والإبل، لتفقدها بعد مداهمة السيول.

وأوضح والد الشابين الراحلين، أنه كان هناك كيبل كهربائي مكشوف بجانب الشارع ويبدو أن السيول قد حفرت بمكانه وتم كشف الأسلاك، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه عند وصولهما إلى الحوش صعقت الكهرباء أحدهما، فهم الآخر بإنقاذ شقيقه لكنه لحق به.

يذكر أن أمس الثلاثاء، هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

نجران
وفاة
سيول
صعق

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 72
منذ يوم
لاحول ولا قوة إلا بالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51719
منذ يوم
الله يرحمهم
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 153
منذ يوم
انا لله وانا اليه راجعون
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 910
منذ يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يرحمهما كيف للسيول تكشف أسلاك تحت الأرض يفترض أن تكون معزولة بشكل تام حتى في مثل تلك الظروف الصعبة
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مكشوف بسبب عدم تغطيته بشكل آمن من شركة الكهرباء، الله يرحمهم ويصبر اهلهم
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 921
منذ يوم
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم


الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


القدر * إذا * حلّ * مَا *تخطي * سهامه ✍🏻

و *اللَّه * يزيد * أحبابهم * مِنْ *الصَّبر * و *السّلوان *إلهامه ✍🏻

عَسَاهُم * فِي * جنّة * الخلد *شباب *فيهم *عزّ * و *شَهامة ✍🏻

و *القدر * إذا * حلّ * مَا * تخطي * سهامه ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
ابن ضبان الوعله
ابن ضبان الوعله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه رجعتونا الله يعوض عليك يا حسين ال حمامه ويعوضهم في شبابهم الجنه رحمه الله عليكم

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أحدث التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
ههههههههههههه اذا كسب القواطي القضيه يبي يعتبرون انفسهم بطل اسيا وعالمي الاحتجاج بدل عالمي الترشيح
خالد الخالدي
ماقصرت كفيت وفيت اجتهد وكسبت عشق ملايييين النصر نشكرك على حرصك الطيب لانزال نذكرك بحسن طيب كنت مثالا ومحب للنصر لاننساك ابد في حفظ...
فار نجد شوه سمعتنا
هههههههههههه تهاوشو ماواخلفات اور
جسار القحطاني
الشبح وبخش نقاشكم جميل وكل عام وأنتم بصحه وسلامه
ابو هيله
مبرووووووك باولينهو ياهلاويه ولاعزاء لطوووووواقي المضغوطين

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