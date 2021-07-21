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فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

منذ ساعة
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فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

أنقرة (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حالة غير طبيعية، متحدثًا بطريقة غريبة، بكلمات تبدو متقطعة وجملٍ غير مفهومة.

وأثارت الطريقة التي ظهر بها أردوغان حالة من الجدل، حيث سخر نشطاء من طريقة حديثة وثقل لسانه، إضافة إلى فقدانه التركيز.

وكان أردوغان أعلن قبل يومين، أن بلاده سيطرت بشكل كبير هذا العام على جائحة كورونا، واتخذت خطوات للعودة للحياة الطبيعية وقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي، في تصريح مغاير للوضع الصحي المتدهور.

وفي سياق آخر قرر الرئيس التركي إعادة افتتاح مدينة فاروشا التي تعرف أيضا باسم "مدينة الأشباح" في جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليا، وقوبل القرار بتنديد دولي، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى شجب الموقف التركي، وطالبت أردوغان للالتزام بتوجهات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15061
منذ ساعة
اليوم في الحدث الإخبارية مسوؤول تركي يصرح يقول إنهبلاده مسؤولة ووصية على الشرق الأوسط
محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
هههههه اقفط سكران صاير كنه تصوير بطيء
الريان
الريان عدد التعليقات : 2765
منذ 20 دقيقة
من ابسط حقوقه ..

ذيبان

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ابو عمار
الله يرحمه
الريان
من ابسط حقوقه .. ذيبان
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Raed
الحمد لله على سلامة الجميع

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