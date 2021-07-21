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فيديو..انتفاضة الأحواز تتحدى قمع الملالي

منذ ساعتين
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فيديو..انتفاضة الأحواز تتحدى قمع الملالي

طهران (صدى):
امتدت احتجاجات الأحواز ضد تجفيف الأنهار، إلى عمق الأراضي الإيرانية، حيث دعا ناشطون إلى تجمعات وسط المدن للتضامن مع الأحوازيين.

وأظهر مقطع فيديو جانبا من الاحتجاجات المستمرة في يومها السابع، حيث أضرم المتظاهرون النار في مركز شرطة في الجراحي.

كما شهدت محطة "صادقية" لمترو الأنفاق، ثاني أكبر محطة غرب العاصمة الإيرانية، ترديد عشرات الإيرانيين هتافات "الموت لولاية الفقيه" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

ويتواصل الحراك على وقع الغضب من تحويل مجرى أنهار الأحواز وتجفيف الأراضي الرطبة جنوب غربي إيران.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15061
منذ ساعة
الموت جايهم جايهم .. إما قتلهم العطش والجوع .. ماتوا وهم يسعون للنجاح منه

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ابو عمار
الله يرحمه
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Raed
الحمد لله على سلامة الجميع

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