فيديو..نهى نبيل تهدي زوجها سيارة "فيراري" بعد سنة من الحجز على أموالها

خالد الظفيري (صدى):
أهدت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، زوجها إبراهيم الجمعان، سيارة فيراري 2021 باهظة الثمن ، لطالما كانت حلم حياته.
وأوضحت نهى نبيل أنها منذ عام تحديدًا كانت تخطط لشراء هذه السيارة لزوجها، وبالفعل ذهبت إلى معرض السيارات واختارت اللون والموديل الذي ترغبه، لكن بعدها بيومين تفاجأت بالحجز على أموالها لاتهامها في قضية غسيل الأموال الشهيرة.
وقالت: "اليوم بعد سنة، ها هو حبيبي بيسوق السيارة اللي كان يبيها، جت له خصيصًا من الكويت لدبي، لأن ربك يعطي كل إنسان على قد نيته".
يذكر أن محكمة الجنح الكويتية، قد برأت الفاشينيستا نهى نبيل من تهمة الإساءة لطفلها، التي واجهتها بعد تسريب مقاطع فيديو توثق تعنيفها له وتلفظها بألفاظ غير لائقة تجاهه.