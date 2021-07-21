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فيديو..نهى نبيل تهدي زوجها سيارة "فيراري" بعد سنة من الحجز على أموالها

منذ ساعة
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فيديو..نهى نبيل تهدي زوجها سيارة "فيراري" بعد سنة من الحجز على أموالها

خالد الظفيري (صدى):
أهدت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، زوجها إبراهيم الجمعان، سيارة فيراري 2021 باهظة الثمن ، لطالما كانت حلم حياته.

وأوضحت نهى نبيل أنها منذ عام تحديدًا كانت تخطط لشراء هذه السيارة لزوجها، وبالفعل ذهبت إلى معرض السيارات واختارت اللون والموديل الذي ترغبه، لكن بعدها بيومين تفاجأت بالحجز على أموالها لاتهامها في قضية غسيل الأموال الشهيرة.

وقالت: "اليوم بعد سنة، ها هو حبيبي بيسوق السيارة اللي كان يبيها، جت له خصيصًا من الكويت لدبي، لأن ربك يعطي كل إنسان على قد نيته".

يذكر أن محكمة الجنح الكويتية، قد برأت الفاشينيستا نهى نبيل من تهمة الإساءة لطفلها، التي واجهتها بعد تسريب مقاطع فيديو توثق تعنيفها له وتلفظها بألفاظ غير لائقة تجاهه.

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 54
منذ 56 دقيقة
ايه ودي اصدق بس قوية الكذبه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15044
منذ 30 دقيقة
دبي صارت مأوى للمحرومين من حنان أوطانهم ومستمرة في استقطاب كل من له أو معه أو فيه أو به أو عليه

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
هذا نتائج السماح بالسفر الاصابه بكرونا واعادتهم للبلاد والاختلاط باهاليهم وانتشار العدوى كما حدث في بدايه ظهور كرونا ودخول السعوديين القادمين من ايران بدون...
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن زوج يعاني من عدم وجود وظيفه او يشتكي من غلاء الأسعار وهي مارحمته اسمعوا من طرفين المحقق كونن يركض بين الزهور 😂
د محمد ماجد بخش
دبي صارت مأوى للمحرومين من حنان أوطانهم ومستمرة في استقطاب كل من له أو معه أو فيه أو به أو عليه
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا

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