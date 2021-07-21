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بالفيديو .. إصابة أكثر من 8 مواطنين بكورونا في إندونيسيا

منذ ساعة
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بالفيديو .. إصابة أكثر من 8 مواطنين بكورونا في إندونيسيا

الرياض (صدى):
قال سفير المملكة لدى إندونيسيا،عصام الثقفي، اليوم، إنه تم رصد أكثر من 8 إصابات بكورونا بين المواطنين السعوديين في إندونيسيا.

وأضاف أن قرار وزارة الداخلية بمنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها جاء حفاظًا على صحة المواطن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن السفارة تتابع حاليًا المواطنين المصابين بالفيروس، وبعضهم سيتم إخلاؤهم قريباً بمجرد وصل طائرات الإخلاء الطبي، فضلا عن التواصل مع المواطنين الآخرين لترتيب عودتهم إلى المملكة.

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 منع سفر المواطنين إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها

وزارة الداخلية
المملكة
إندونيسيا
الداخلية
كورونا
فيروس
عصام الثقفي

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 65
منذ 13 دقيقة
هذا نتائج السماح بالسفر الاصابه بكرونا واعادتهم للبلاد والاختلاط باهاليهم وانتشار العدوى كما حدث في بدايه ظهور كرونا ودخول السعوديين القادمين من ايران بدون متابعه واختلاطهم باهاليهم والمجتمع ونقل العدوى تتكرر الحالات والاخطاء والله المستعان

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خبير زمانه
هذا نتائج السماح بالسفر الاصابه بكرونا واعادتهم للبلاد والاختلاط باهاليهم وانتشار العدوى كما حدث في بدايه ظهور كرونا ودخول السعوديين القادمين من ايران بدون...
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن زوج يعاني من عدم وجود وظيفه او يشتكي من غلاء الأسعار وهي مارحمته اسمعوا من طرفين المحقق كونن يركض بين الزهور 😂
د محمد ماجد بخش
دبي صارت مأوى للمحرومين من حنان أوطانهم ومستمرة في استقطاب كل من له أو معه أو فيه أو به أو عليه
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا

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