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"الصحة العالمية": متحور دلتا سيكون الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة

منذ 3 ساعات
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"الصحة العالمية": متحور دلتا سيكون الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة

وكالات (صدى):
أبدت منظمة الصحة العالمية توقعاتها بشأن أن يصبح المتحور "دلتا" من فيروس كورونا هو الذي سيهيمن خلال الأشهر القادمة.

وتوقعت المنظمة أن يكون "دلتا" المسؤول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من دول العالم أي أنه سيكون المتغير الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت المنظمة أنه لم تتضح بعد الآلية الدقيقة التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.

وكشفت المنظمة أن هناك نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق.

وذكرت أنه وفقًا لهذا المعدل فمن الممكن أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

 

منظمة الصحة العالمية
الإصابات
فيروس كورونا
الوباء
المتحور دلتا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15061
منذ ساعة
من بادي الوقت وهذا طبع الفيروسات

تتقلب كل ٧ - ١٤ يوم نتيجة تفاعلات مغناطيسية ثانوية

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ابو عمار
الله يرحمه
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من ابسط حقوقه .. ذيبان
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