"الصحة العالمية": متحور دلتا سيكون الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة

وكالات (صدى):
أبدت منظمة الصحة العالمية توقعاتها بشأن أن يصبح المتحور "دلتا" من فيروس كورونا هو الذي سيهيمن خلال الأشهر القادمة.
وتوقعت المنظمة أن يكون "دلتا" المسؤول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من دول العالم أي أنه سيكون المتغير الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة.
وأوضحت المنظمة أنه لم تتضح بعد الآلية الدقيقة التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.
وكشفت المنظمة أن هناك نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق.
وذكرت أنه وفقًا لهذا المعدل فمن الممكن أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة.