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إتاحة حجز تصاريح العمرة عبر موقع "الخطوط السعودية" بدءًا من 25 يوليو

منذ 4 ساعات
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إتاحة حجز تصاريح العمرة عبر موقع "الخطوط السعودية" بدءًا من 25 يوليو

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إتاحة الحصول على تصريح العمرة عند الحجز من خلال موقعها وتطبيقها الإلكتروني، ابتداءً من 25 يوليو الجاري.

وأوضحت شروط الحصول على خدمة إصدار التصاريح، وهي الحصول على تصريح العمرة بعد إصدار تذكرة السفر على إحدى رحلات السعودية، مضيفة أن الخدمة متاحة للمسافرين إلى مدينتي جدة والطائف.

ولفتت إلى أنه سيتم التحقق من أهلية المسافر من قبل وزارة الحج والعمرة، كما سيطلب من كل ضيف يرغب بإصدار تصريح إضافة رقم الجوال الموجود في حساب "توكلنا" أو "اعتمرنا" الخاص به.

وأضافت أنه في حال الإنتهاء من إجراءات إصدار التصريح سيظهر حجز التصريح في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، فضلا عن إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل حجز التصريح، داعية الراغبين في الحجز بالدخول على الرابط التالي:

هنــــــا

جدة
الطائف
الخطوط السعودية
العمرة
السفر
تصاريح العمرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15070
منذ ساعة
كنت حاجز صلاة الجمعة وحالة التصريح مقبول في ٦ ذو الحجة الجاري ومع الإعلان عن إيقاف العمل أو وقف تصاريح الصلاة في المسجد الحرام .. تهت ولم أذهب خوفاً من التغريم .. فهل فعلا ألغيت التصاريح يوم ٦ ذوالحجة ١٤٤٢ .. أريد أن أعرف ملابسات ما حدث.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههه
ابو عمار
ايش تبي في الحوار
ابو عمار
يستاهلن ما جاهن
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي

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