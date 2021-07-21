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إشادة عبر "تويتر" توفر وظيفة لـ شاب سعودي يعمل مرشدًا للحجاج

منذ 56 دقيقة
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إشادة عبر "تويتر" توفر وظيفة لـ شاب سعودي يعمل مرشدًا للحجاج

مكة المكرمة (صدى):
أشاد المستشار المالي حسام بن عبدالرحمن الصالح عبر حسابه على "تويتر" بـ "شاب سعودي" يعمل مرشدًا للحجاج وهو الأمر الذي ساهم في توفير وظيفة للشاب.

وصادف "حسام بن عبدالرحمن" الشاب وهو يؤدي مناسك الحج وأشاد بكفاحه قائلاً: "أحد الأشياء التي تفرحك هو مشاهدة الشباب السعودي المكافح لبناء المستقبل، محمد السراج طالب قانون في جامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل ليلاً في ماكدونالدز ومرشد حجاج في موسم الحج".

وتفاعل مع التغريدة جاسر الجاسر، رئيس لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة، وأضاف: "أحتاج وسيلة تواصل بهذا النجم؛ فهو يستحق الوظيفة في شركتي".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": " لأن البدايات دليل على النهايات وطالما أنه ناجح ومكافح في صغره فسوف يكون كذلك في كبره".

 

وظيفة
الحجاج
مرشد
حسام بن عبدالرحمن الصالح
لجنة المحامين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15030
منذ 32 دقيقة
شمشون الجبار وهم أم أسطورة أم هما معاً

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد
د محمد ماجد بخش
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور
هادي جبران الهاجري
شرحبيل قليل ادب وش ورا أمريكا وبريطانيا غير الهاربات هناك من رهف واشجان وغيرهم من الفساد والخراب والعياذ بالله
د محمد ماجد بخش
ممكن .. أتنفس هواء بارد لكن لازم يكون دافيء بالأكسجين المتطوعة هذه مشروع كوني عالمي Golobalized لها كل التقدير والاحترام. والأجر عند الله
د محمد ماجد بخش
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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