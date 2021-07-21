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فتاة تُحرج شاب تقدم للزواج منها امام الجماهير
منذ 14 ساعة
2245
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1632
منذ 22 دقيقة
أحرج نفسه.. تعجل ولم يتأكد من رغبة الطرف الثاني.. الله لا يبلانا..
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أحدث التعليقات
ابو عبد الرحمن
من فضلك ياصدى عدم الاستهزاء في العنوان باطلاق كلمة ضحى بوالده الاضحيه من شرع الله وسنة نبيه وهي للبهائم
ابو مالك
الشرهه على الي جالس في البيت وتارك عاره يدوج في الشارع ((((نصيحه .... لاتترك عارك في الاسواق الظروف اقوى )
بلبل البحر
عقوق مغلظ في أفضل أيام السنة
بلبل البحر
أحرج نفسه.. تعجل ولم يتأكد من رغبة الطرف الثاني.. الله لا يبلانا..
بلبل البحر
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه...فقوم النفس بالأخلاق تستقم.. إذا أصيب القوم في أخلاقهم...فأقم عليهم مأتما وعويلا..
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