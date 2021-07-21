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"الحج والعمرة" تعاقب مؤسسات خالفت الاشتراطات المطلوبة في الوجبات

منذ 3 ساعات
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"الحج والعمرة" تعاقب مؤسسات خالفت الاشتراطات المطلوبة في الوجبات

مكة المكرمة (صدى):
اتخذت وزارة الحج والعمرة عقوبات تجاه شركات ومؤسسات عاملة في خدمة حجاج الداخل بعد رصد وجبات لا تتوفر فيها الاشتراطات المطلوبة في الإعداد والتقديم.

وتبين أيضًا لجوء بعضها للتعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه الاشتراطات والمواصفات.

وسيتم إلزام الشركات والمؤسسا بإعادة المبالغ المتحصلة من الحجاج بما يعادل قيمة الوجبات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة، وفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ".

ويتم تصحيح أوضاعها في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها.

 

الحجاج
الخدمات
الحج والعمرة
الوجبات
تصحيح الأوضاع

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81879
منذ 56 دقيقة
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
براح .. براح .. الدنيا براح المساحات متاحة متوفرة متيسرة .. والخط مفتوح وسالك .. الخواطر تترنم تتأرجح تتفرج على الموقع وتقول هذا هو...
عمير بن عبدالله
اتوقع غير صحيح اجتهاد صحيفه فقط
ابو فيصل
كالعادة الاتحاد محارب لأجل عيون فريقهم المدلل مايريدون الاتحاد يكون ندا لفريقم
عبدالله
في الأولمبياد فيه كشف عن المنشطات يابو الشباب مهو زي الدوري. اللاعبين في الدوري صواريخ، وفي كاس العالم مثل العجايز. السبب، فيه هناك فحص...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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