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بالفيديو.. حاج كفيف يؤدي المناسك بمساعدة مرافقه

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. حاج كفيف يؤدي المناسك بمساعدة مرافقه

مكة المكرمة (صدى):
تمكن الحاج ماجد العويدان، وهو كفيف ولديه ضمور في المخ منذ الخامسة عشر من عمره أثر على حركته، في أداء الحج هذا العام.

ويستخدم "ماجد" كرسيه المتحرك ليتحرك بين النسك راجيًا من الله الشفاء والقبول والمغفرة، ولديه مرافق يخدمه في جميع احتياجاته اليومية من وضوء وصلاة وكذلك التنقل بين المشاعر المقدسة.

وعن ذلك، قال "ماجد": "أول مرة أحج وفرحتي ما تنوصف وأتمنى أن يقبله الله مني ويشفيني ودعيت الله أن ييسر أموري كلها"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "جمعية المكفوفين الأهلية ما قصرت معي ووفروا لي المرافق وأعطوني كل ما أحتاج إليه أيضًا، حيث وتواجدت الجمعية بثلاثة وعشرون كفيفًا ومرافقيهم ليؤدون مناسك الحج".

الحج
المشاعر المقدسة
كفيف
مناسك المج
جمعية المكفوفين

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81936
منذ 27 دقيقة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

رااايق
لا أحد يعلم الحقيقة ** بس في تصوري ومن المكتوب أعلاه أنها قد تكون هي على غلط ** والله أعلم ***
علولي
اذا تم كسب القضية الاتحاد الاسيوي يتحمل جميع خسائر النصر وان شاء الله يكسبون القضية معاكم اخوكم علي من جيزان احد محبين نادي الهلال
Abo saud
الطاقيه الي يتريق شيل الطاقيه ياسطل حتي تفهم لو كسبها النصر . فيه تعويض مالي والمحامين والتكاليف يتحملها النادي الايراني . وهذا درس لاتحاد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المهم أكثر الناس ما فكروا في تحذيركم من الأساس لأن كل يوم يطلع واحد يقول كلام عكس الأول فصار الناس ماعد يصدقونكم في شي...

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