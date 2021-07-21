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بالفيديو.. حاج بريطاني مقيم بالمملكة يحقق حلمه بأداء الحج هذا العام

منذ ساعتين
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بالفيديو.. حاج بريطاني مقيم بالمملكة يحقق حلمه بأداء الحج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
تحدث الحاج البريطاني "محمد وقاص" المقيم بالمملكة، عن شعوره بعد تحقيق حلمه باختياره من ضمن ٦٠ ألف حاج.

وقال "وقاص" في حديثه: "أعيش في المملكة منذ ثمانية عشر عامًا وفيما يتعلق بالحج فالاحساس عظيم في كل مرة أزور فيها مكة لكن الحج أمر مختلف فهو أحد أركان الإسلام وأدائه واجب على كل مسلم وشئ يجب فعله على الأقل مرة واحدة في العمر لمن استطاع".

وأضاف: "أجد نفسي محظوظ جدًا فقد حاولت كثيرًا في الثلاث سنوات الماضية أن أؤدي الحج ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك ففي السنة الماضية لم يحج سوى ألف شخص بسبب الوفاء".

واستكمل حديثه متأثرًا: "عندما بدأ التسجيل الحج هذا العام قمنا أنا وزوجتي بالتسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني وبعد انتهاء فترة التسجيل ووصلت لي رسالة قبولنا في الحج في اليوم الثالث".

وتابع عن أداء الحج: "هناك القليل من الأمور التي تشغل تفكيري ولكن أعظمها ما يدور في بالي وهو الذهاب لأداء الحج ثم لا يقبل الله حجي بفعل أمر خاطئ وهذا ما كنت أفكر فيه طوال الوقت خلال رحلتي من الرياض إلى مكة".

واستطرد: "الذهاب لأداء الحج تجربة عظيمة والله يجعل في تيسيره كل ما تريد وإنك تستمتع به وتود العودة ورسالتي لكل من يريد أداء الحج خد الخطوة والله سيسهل كل شئ".

مكة
الحج
الحجاج
الموقع الإلكتروني
حاج بريطاني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15030
منذ ساعة
قالوا عني مجنون لرفضي جواز السفر الأمريكي بعد منحه لي

وقد أخبرت الخارجية والداخلية وانتهى الأمر في حينه ..

جواز السفر الوطني هو جواز السفر الأول والأخير خاصة عند السعودى

سَم الله أعداء السعودية
المهم
المهم عدد التعليقات : 467
منذ ساعة
يحقق حلمه !

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد
د محمد ماجد بخش
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور
هادي جبران الهاجري
شرحبيل قليل ادب وش ورا أمريكا وبريطانيا غير الهاربات هناك من رهف واشجان وغيرهم من الفساد والخراب والعياذ بالله
د محمد ماجد بخش
ممكن .. أتنفس هواء بارد لكن لازم يكون دافيء بالأكسجين المتطوعة هذه مشروع كوني عالمي Golobalized لها كل التقدير والاحترام. والأجر عند الله
د محمد ماجد بخش
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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