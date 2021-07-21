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"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس

منذ ساعة
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"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس

طلال الغامدي (صدى):
حددت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد لجلسة الاستماع في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ودوري أبطال آسيا.

و جاء الموعد يوم ٢٣ أغسطس من أجل الاستماع إلى شكوى النصر ضد الاتحاد الآسيوي وبيرسبوليس، وسيتم إجراء الجلسة عن طريق الفيديو.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية.

ويعتبر ذلك مخالفة لقرار "فيفا" بمنع النادي من التعاقدات، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

فيما رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شكوى النصر، ليقرر مجلس إدارة صفوان السويكت تقديم طعن جديد، أمام لجنة الاستئناف والتي رفضته أيضًا.

ودفع هذا الأمر نادي النصر لتصعيد القضية بشكل رسمي.إلى المحكمة الرياضية "كاس"؛ من أجل الحصول على حقه وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

 

نادي النصر
فيفا
دوري أبطال آسيا
المحكمة الرياضية كاس
نادي بيرسبوليس

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 165
منذ ساعة
إلى هااللحين متعلقين بالقشه الله لايفضحنا فشلونا السرايا الصفراء
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 165
منذ ساعة
إلى هااللحين متعلقين بالقشه الله لايفضحنا فشلونا السرايا الصفراء

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