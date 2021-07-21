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بالفيديو.. قصة مهر ووفاء بين الإيطالي هيان وزوجته الروسية في حج هذا العام

منذ 4 ساعات
1984
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بالفيديو.. قصة مهر ووفاء بين الإيطالي هيان وزوجته الروسية في حج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
شهد حج هذا العام قصة مهر ووفاء بين الرجل الإيطالي "هيان" والزوجة الروسية "جانا".

وروى "هيان" قصته مع زوجته خلال أدائهم لمناسك حج هذا العام قائلآ: "تزوجنا منذ عامين وطلبت زوجتي أن يكون مهرها الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج وكان ذلك في عام ٢٠١٩".

وعطلت جائحة كورونا "هيان" عن تقديم المهر حتى جاء قبولها لحج ١٤٤٢، وقالت "جانا": "أنا هنا للحج ومع ذلك غير مصدقة أنني ساقوم بتأدية مناسك الحج".

وعن تنظيم المملكة للحج، قال: "الأمر يشبه الساعات السويسرية التي تعمل بشكل متقن ومنسق والعاملون يجلسون على طول الشارع يرشدون الناس لما يجب فعله وما لا يجب فعله".

واستكمل: "هؤلاء يعملون ذلك طوال أيام الحج وتحت أشعة الشمس الحارة وأنا على يقين أن الله سيجازيهم على ذلك كثيرًا لان عملهم صعب وشاق للغاية".

 

الزواج
الحج
الحجاج
المهر
مناسك الحج

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5505
منذ ساعة
مقيمَين في المملكة ام هما ضمن طبقة الخيار ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15030
منذ 28 دقيقة
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد
د محمد ماجد بخش
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور
هادي جبران الهاجري
شرحبيل قليل ادب وش ورا أمريكا وبريطانيا غير الهاربات هناك من رهف واشجان وغيرهم من الفساد والخراب والعياذ بالله
د محمد ماجد بخش
ممكن .. أتنفس هواء بارد لكن لازم يكون دافيء بالأكسجين المتطوعة هذه مشروع كوني عالمي Golobalized لها كل التقدير والاحترام. والأجر عند الله
د محمد ماجد بخش
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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