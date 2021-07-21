الإفراج عن فنان نشر فيديو إباحي على "سناب شات" في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن آخر تطورات القبض على فنان نشر فيديو إباحي على حسابه بموقع "سناب شات".
وكتبت على حسابها بموقع إنستغرام:"الله فرجها عليه مع اول العيد وان شاء الله يطلع بعد العيد ويتعلم من التجربة اللي صارت له".
وأشارت إلى أن الامتناع عن عقاب هذا الفنان لا يعتبر براءة، وإنما إدانة، وسوف يتم معاقبته حال تكراره لنفس هذه المخالفة.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أمرت بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها "فرحان العلي" 21 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة خدش الحياء العام، فيما أنكر الفنان مسؤوليته عن نشر الفيديو، مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق.