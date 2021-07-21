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الإفراج عن فنان نشر فيديو إباحي على "سناب شات" في الكويت

منذ 5 ساعات
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الإفراج عن فنان نشر فيديو إباحي على "سناب شات" في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن آخر تطورات القبض على فنان نشر فيديو إباحي على حسابه بموقع "سناب شات".

وكتبت على حسابها بموقع إنستغرام:"الله فرجها عليه مع اول العيد وان شاء الله يطلع بعد العيد ويتعلم من التجربة اللي صارت له".

وأشارت إلى أن الامتناع عن عقاب هذا الفنان لا يعتبر براءة، وإنما إدانة، وسوف يتم معاقبته حال تكراره لنفس هذه المخالفة.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أمرت بحبس الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها "فرحان العلي" 21 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة خدش الحياء العام، فيما أنكر الفنان مسؤوليته عن نشر الفيديو، مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق.

 

 

الكويت
تطبيق
سناب شات
فنان
مي العيدان

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2345
منذ 53 دقيقة
هذي مشكله الشرب بعد لحم العيد -- فنان طوله 120 سم -- يعني ايش بيكون معاه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15030
منذ 5 دقائق
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد
د محمد ماجد بخش
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور
هادي جبران الهاجري
شرحبيل قليل ادب وش ورا أمريكا وبريطانيا غير الهاربات هناك من رهف واشجان وغيرهم من الفساد والخراب والعياذ بالله
د محمد ماجد بخش
ممكن .. أتنفس هواء بارد لكن لازم يكون دافيء بالأكسجين المتطوعة هذه مشروع كوني عالمي Golobalized لها كل التقدير والاحترام. والأجر عند الله
د محمد ماجد بخش
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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