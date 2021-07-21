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فاطمة الانصاري تعلق على عدم نشرها لصور عقد قرانها:"كنت بدون حجاب"

منذ 3 ساعات
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فاطمة الانصاري تعلق على عدم نشرها لصور عقد قرانها:"كنت بدون حجاب"

متابعة - أمبرة خالد (صدى):
أوضحت مدونة الموضة وخبيرة التجميل فاطمة الأنصاري سبب عدم نشرها لصور عقد قرانها رسمياً على مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري، الأربعاء الماضي.

وقالت الأنصاري أنها لم تكن محجبة في حفل عقد القران حيث يبدو أنها قامت بعمل تسريحة شعر في حفل يقتصر على السيدات وخطيبها بوشهري كما هي عادة السعوديين، لذا لم تنشر صورها، حيث أنها محجبة بالأصل ومن مجتمع محافظ.

ونشرت فاطمة لقطات تظهر باقات ورود بيضاء دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى، عبر حسابها على "سناب شات" في ذلك الحين، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الانصاري، وقدموا لها التهنئة.

عقد قران
حجاب
فاطمة الأنصاري

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 53
منذ 7 دقائق
زمن الفتن
الله يستر علي نساءنا وبناتنا ونساءالمسلمين وبناتهم
ونعوذ بالله ان نكون مثلهم

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