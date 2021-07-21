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بالفيديو.. الأميرة ربما بنت بندر تتسلم ميدالية اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو

منذ ساعة
1967
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بالفيديو.. الأميرة ربما بنت بندر تتسلم ميدالية اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو

ماجد محمد (صدى):
تسلمت الأميرة ربما بنت بندر ميدالية عضوية اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو من توماس باخ رئيس اللجنة الذي يتواجد في اليابان تأهباً لانطلاق أولمبياد طوكيو 2020 بعد يومين.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو‬ قد وصلت إلى العاصمة اليابانية لحضور أولمبياد طوكيو للمشاركة في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية التي تنعقد خلال الأيام المقبلة على هامش الدورة‬.

ويذكر أن الأميرة ريما بنت بندر ستشارك للمرة الأولى في التصويت للفائز باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2032 التي تبدو بريزبين الأسترالية الأقرب للفوز بها.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15016
منذ 50 دقيقة
ريما بنت بندر

جمعت الثقافة العالمية في منجم

فكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربيه السعوديه في الولايات المتحدة الأمريكية

سمي يا طويلة السياسة الدولية وراعيتها .. حفظك الله

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دنيا عجيبة
معاكم

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