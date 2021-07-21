أسما شريف منير تحذف صورتها بملابس مكشوفة: شيطاني بيغلبني

القاهرة (صدى):
قررت الإعلامية المصرية أسما شريف منير حذف صورة ُوصفت بالجريئة بشكل سريع كانت قد نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.
وكتبت أسما رسالة قائلة: "مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح.
وأضافت:" أنا أصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر".
وتابعت: "هحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق".