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أسما شريف منير تحذف صورتها بملابس مكشوفة: شيطاني بيغلبني

منذ 8 ساعات
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أسما شريف منير تحذف صورتها بملابس مكشوفة: شيطاني بيغلبني

القاهرة (صدى):
قررت الإعلامية المصرية أسما شريف منير حذف صورة ُوصفت بالجريئة بشكل سريع كانت قد نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وكتبت أسما رسالة قائلة: "مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح.

وأضافت:" أنا أصلا مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر".

وتابعت: "هحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق".

شريف منير
أسما شريف منير
أسما

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15030
منذ 7 دقائق
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف

متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السجن كان عليه من فترة بعيدة والفرج جاله على هذا العيد
د محمد ماجد بخش
لبس حلو مش مفتوح .. يعني لبس ترفيه وإلا مش مكشوف متقولي حشم ومستور يا شوكة الدبور
هادي جبران الهاجري
شرحبيل قليل ادب وش ورا أمريكا وبريطانيا غير الهاربات هناك من رهف واشجان وغيرهم من الفساد والخراب والعياذ بالله
د محمد ماجد بخش
ممكن .. أتنفس هواء بارد لكن لازم يكون دافيء بالأكسجين المتطوعة هذه مشروع كوني عالمي Golobalized لها كل التقدير والاحترام. والأجر عند الله
د محمد ماجد بخش
كناري .. الله يسعدهم ويحفظهم ويديم عليهم كلمة حبيبي

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