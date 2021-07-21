نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

منذ 18 ساعة
1803
2
أمانة الشرقية: تستقبل أكثر من 15 ألف ذبيحة خلال أول أيام عيد الأضحى

سعيد العجل (صدى):
كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث بلغ عددها في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك 15030 ‪ذبيحة.

وقالت الأمانة إن عدد الإعدامات الكلية 10 ذبائح والجزئية بلغ 305، مشيرة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، مؤكدة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية.

وقامت الأمانة بإعداد نشرات توعوية تم نشرها في كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة، بهدف توعية المستفيدين بأهمية الذبح بالمسالخ والمطابخ المصرح لها للوقاية من الأمراض المشتركة.

كما ساهمت خدمة المسلخ الإلكتروني، والخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر بوابة الأمانة الرقمية، إلكترونيا، وكذلك المطابخ مما ساهم في تخفيف حدة الازدحام في المسالخ والمطابخ.

ونوهت الأمانة الى حرصها على تشديد تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق" توكلنا"، بالإضافة الى وجود رجال الأمن لضمان الالتزام، مؤكدة أن الخدمات تقدم كل عام بشكل متطور ومختلف.

وكانت الأمانة قد أعدت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ، ورفع الطاقة الاستيعابية بها، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ؛ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال وجود الاطباء والمساعدين البيطرين وصحة العاملين بوجود الشهادات الصحية والبيئة النظيفة بالمسلخ.

لافتة الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه في وقت سابق رؤساء بلديات حاضرة الدمام باطلاع وإلزام أصحاب المطابخ المسموح لها بالذبح بالاشتراطات والضوابط قبل منحها الترخيص، والتواجد الميداني للتأكد من سير عمل الخطة، إلى جانب تشديد الجولات الميدانية الرقابية للتحقق من حسن الأداء والتزام ملاك المطابخ بالضوابط والاشتراطات.

كما وجه معاليه أيضا بتكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا العمل على تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام العيد للحد من ظاهرة الذبح العشوائي، فيما تم تشكيل فرق عمل لذلك، والتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث أسفرت الجولات الرقابية عن ضبط أكثر من خمسين مخالفه بالاحواش والطرق يمارسون الذبح العشوائي في غرب الدمام، وتم تطبيق العقوبة والاجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية من قبل بلدية غرب الدمام

وأكدت الأمانة بأن الذبح خارج المسالخ والمطابخ النظامية يعد مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين، مؤكدة أنها لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت اشراف المختصين من الأطباء البيطرين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15023
منذ 35 دقيقة
يا مال الشحم .. يا مال اللحم .. يا مال الشوي على الفحم .. يا مال منافسة اللخم .. يا مال الطبق الفخم .. يا مال صنف الغنم .. يا مال العز والعشم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15023
منذ 30 دقيقة
يقول الشاعر الشيخ موسى الأحمدي :

إني الى اللحم يا جند القرى قرم

وفي فؤادي منه النار تضطرم

لحم الخراف إذا ما طاب يعجبني

والطب قال: به الأدواء تنحسم

يزيد في الوجه نورا سر ناظره

لا ينال الذي أدامه السأم

ما اجمل اللحم فوق النار تنضجه

والسمن في جوفه والجمع يبتسم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احتر من السرعة وانتحر .. حرق حاله
د محمد ماجد بخش
الجدول الصيني الخاص بالحمل عبارة عن طريقة صينية موروثة تستخدم في : التنبؤ بنوع المولود معتمدة على التقويم القمري ويتم ذلك من خلال النظر...
شرحبيل
روح أمريكا أو بريطانيا.. وتقوم بالواجب... أما مركز العنف الأسري غير مجدي ولديه صلاحيات ضعيفه
د محمد ماجد بخش
يقول الشاعر الشيخ موسى الأحمدي : إني الى اللحم يا جند القرى قرم وفي فؤادي منه النار تضطرم لحم الخراف إذا ما طاب يعجبني...
د محمد ماجد بخش
يا مال الشحم .. يا مال اللحم .. يا مال الشوي على الفحم .. يا مال منافسة اللخم .. يا مال الطبق الفخم .....

أخر الأخبار

مركز "العنف الأسري" يتفاعل مع امرأة حامل طردها زوجها وأسرتها تُعنفها
مركز "العنف الأسري" يتفاعل مع امرأة حامل طردها زوجها وأسرتها تُعنفها
منذ 19 دقيقة 1222
"الحج والعمرة" تعاقب مؤسسات خالفت الاشتراطات المطلوبة في الوجبات
"الحج والعمرة" تعاقب مؤسسات خالفت الاشتراطات المطلوبة في الوجبات
منذ 25 دقيقة 1169
بالفيديو.. حاج كفيف يؤدي المناسك بمساعدة مرافقه
بالفيديو.. حاج كفيف يؤدي المناسك بمساعدة مرافقه
منذ 38 دقيقة 1254
حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا "الخميس" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا "الخميس" في المملكة
منذ 43 دقيقة 1286
بالفيديو.. حاج بريطاني مقيم بالمملكة يحقق حلمه بأداء الحج هذا العام
بالفيديو.. حاج بريطاني مقيم بالمملكة يحقق حلمه بأداء الحج هذا العام
منذ 49 دقيقة 1249
الأخضر الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة ساحل العاج غداً
الأخضر الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة ساحل العاج غداً
منذ ساعة 1296
النصر يتوصل لاتفاق مع الأرجنتيني راميرو فونيس موري
النصر يتوصل لاتفاق مع الأرجنتيني راميرو فونيس موري
منذ ساعة 1613
"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس
"كاس": الاستماع لشكوى النصر ضد نادي بيرسبوليس الإيراني ٢٣ أغسطس
منذ ساعة 1508
سبب تسمية "أيام التشريق" بهذا الاسم
سبب تسمية "أيام التشريق" بهذا الاسم
منذ ساعة 1529
خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة
خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة
منذ ساعتين 833