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أحمد سعد يرد على اتهامات سمية الخشاب له : مطلقها غيابي من سنتين

منذ ساعتين
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أحمد سعد يرد على اتهامات سمية الخشاب له : مطلقها غيابي من سنتين

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أحمد سعد، على الاتهامات التي وجهتها له طليقته السابقة، سمية الخشاب، بعد ظهوره في مسلسل "موسى"، الذي ُعرض في شهر رمضان الماضي.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية : "متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية

ورد على اتهام سمية الخشاب بأنه ظهر في المسلسل حتى "يسترزق"، قائلا: "ما كلنا بنشتغل عشان نسترزق ومحمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها".

 

سمية الخشاب
موسى
محمد رمضان
احمد سعد

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9547
منذ 42 دقيقة
وأنتوا للحين ما خلصتوا من هالسالفة اللي صار شبيهة لمسلسل مكسيكي ***!!!!!

700 ألف حلقة **** ولا بعدين يكتبون تابعو الجزء الثاني من المسلسل ** هههههههههه

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أحدث التعليقات

لللل
احب الصالحين المصلحين اهل التقوي والاصلاح ولا احب الفاسدين المفسدين اهل الفسق والمجون احب من يدعوني الي الخير والعمل به ولا احب من يدعوني...
احمد
هل يشمل ذلك حفلات هئية السياحه
رااايق
وأنتوا للحين ما خلصتوا من هالسالفة اللي صار شبيهة لمسلسل مكسيكي ***!!!!! 700 ألف حلقة **** ولا بعدين يكتبون تابعو الجزء الثاني من المسلسل...
عبد الهادي الجهني
محمد عبده مغني ممتاز وقد تميز الرمن بالفنانين والطرب الاصلي ومحمد عبده يمني من الزهرة وهي مدينة يمنية .
خبير زمانه
المشاهير من فلتين في الدعايات بدون رقيب ولاحسيب ويجب متابعتهم وعدم تركهم لان اغلب دعاياتهم سيئه ومضرة للمجتمع همهم المال ولاغيره

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