أحمد سعد يرد على اتهامات سمية الخشاب له : مطلقها غيابي من سنتين

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أحمد سعد، على الاتهامات التي وجهتها له طليقته السابقة، سمية الخشاب، بعد ظهوره في مسلسل "موسى"، الذي ُعرض في شهر رمضان الماضي.
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية : "متضايقتش منها بسبب الحاجات اللي كانت بتنزلها على صفحتها، لأن دي واحدة أنا مطلقها من سنتين غيابي، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وبحب خطيبتي جدا، وخطيبتي كانت عارفة إني رايح أصور مع سمية
ورد على اتهام سمية الخشاب بأنه ظهر في المسلسل حتى "يسترزق"، قائلا: "ما كلنا بنشتغل عشان نسترزق ومحمد رمضان وأي حاجة بيقولهالي بعملها".