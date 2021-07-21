راكب طائرة يتنكر في صورة زوجته بسبب كورونا

جاكرتا (صدى):
تنكر رجل أندونيسي في هيئة زوجته على أمل ركوب الطائرة في رحلة داخلية،بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
تفصيلا، صعد الرجل إلى متن طائرة، في رحلة داخلية بين العاصمة جاكرتا ومدينة تيرنات شمال شرقي إندونيسيا، وكان يرتدي نقابا يغطي وجهه منتحلا شخصية زوجته، وتبين أن قصده من وراء ذلك السفر رغم ثبوت إصابته بفيروس كورونا، في حين أن قواعد السفر تمنع مرضى "كوفيد 19" من ركوب الطائرات،شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية
وأراد الرجل الاستفادة من نتائج فحوص زوجته السلبية، فأخذ هويتها وملابسها محاولا السفر متنكرا في شخصها، وتمكن الرجل من تحقيق نجاح جزئي، إذ مر عبر أجهزة الأمن في المطار ولم يشك فيه أحد، وصعد إلى الطائرة التي حلقت به.
ورأته المضيفة الطائرة وهو يدخل الحمام، ليخرج بعد قليل وهو يرتدي ملابس الرجال وقد أخفى النقاب جانبا، وأبلغت سلطات المطار في تيرنات، التي احتجزت الراكب فور نزوله من الطائرة، حيث أخضع لفحص كورونا كانت نتيجته إيجابية وتم خضوعه للحجر المنزلي.