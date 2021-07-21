نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

راكب طائرة يتنكر في صورة زوجته بسبب كورونا

منذ ساعة
601
1
راكب طائرة يتنكر في صورة زوجته بسبب كورونا

جاكرتا (صدى):
تنكر رجل أندونيسي في هيئة زوجته على أمل ركوب الطائرة في رحلة داخلية،بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

تفصيلا، صعد الرجل إلى متن طائرة، في رحلة داخلية بين العاصمة جاكرتا ومدينة تيرنات شمال شرقي إندونيسيا، وكان يرتدي نقابا يغطي وجهه منتحلا شخصية زوجته، وتبين أن قصده من وراء ذلك السفر رغم ثبوت إصابته بفيروس كورونا، في حين أن قواعد السفر تمنع مرضى "كوفيد 19" من ركوب الطائرات،شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية

وأراد الرجل الاستفادة من نتائج فحوص زوجته السلبية، فأخذ هويتها وملابسها محاولا السفر متنكرا في شخصها، وتمكن الرجل من تحقيق نجاح جزئي، إذ مر عبر أجهزة الأمن في المطار ولم يشك فيه أحد، وصعد إلى الطائرة التي حلقت به.

ورأته المضيفة الطائرة وهو يدخل الحمام، ليخرج بعد قليل وهو يرتدي ملابس الرجال وقد أخفى النقاب جانبا، وأبلغت سلطات المطار في تيرنات، التي احتجزت الراكب فور نزوله من الطائرة، حيث أخضع لفحص كورونا كانت نتيجته إيجابية وتم خضوعه للحجر المنزلي.

تنكر
كورونا
راكب طائرة

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 651
منذ 34 دقيقة
حركات ام زكي يوم يلبس عبايه ويدخل مدرسة بنات :)

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الجنخ
كبر مركاة وقلل عشاة مالة داعي مركى بالمسجد
زائر
الله لا يوفقهم مخلين الصغار يضربون بعض بحجه ان هذا مزح او قوة شخصية
رااايق
أعتقد الحلال هو اللي فرحان قالوا لهم ما نذبحكم *** هههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
الووووووو
محمد عبدة ودك انة يغني بس ... والا مقابلاتة ودك تقول ياليتة سكت

أخر الأخبار

شركة صينية تزيح الستار عن النسخة المقلدة من همر H1
شركة صينية تزيح الستار عن النسخة المقلدة من همر H1
منذ 5 دقائق 1252
مواقف طريفة وغريبة وقعت في الحج أبرزها رحالة يستخدم الإبل وحاج يطلق زوجته
مواقف طريفة وغريبة وقعت في الحج أبرزها رحالة يستخدم الإبل وحاج يطلق زوجته
منذ 15 دقيقة 1430
بالفيديو.. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بمشعر منى
بالفيديو.. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بمشعر منى
منذ 21 دقيقة 1356
فوائد تناول الأسماك لمرضى السكري
فوائد تناول الأسماك لمرضى السكري
منذ 33 دقيقة 1458
أحمد سعد يرد على اتهامات سمية الخشاب له : مطلقها غيابي من سنتين
أحمد سعد يرد على اتهامات سمية الخشاب له : مطلقها غيابي من سنتين
منذ 50 دقيقة 652
النمر يحذر من حمل الأطفال المصابون برعشة لـ 'فنجال الدلة"
النمر يحذر من حمل الأطفال المصابون برعشة لـ 'فنجال الدلة"
منذ 59 دقيقة 1474
راكب طائرة يتنكر في صورة زوجته بسبب كورونا
راكب طائرة يتنكر في صورة زوجته بسبب كورونا
منذ ساعة 601
العثور على مفقود الطائف بعد 5 أيام من اختفائه متوفى
العثور على مفقود الطائف بعد 5 أيام من اختفائه متوفى
منذ ساعة 12345
تراجع أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية
تراجع أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية
منذ ساعة 1526
محمد إمام ينضم لبطولة فيلم عمهم بميزانية ضخمة
محمد إمام ينضم لبطولة فيلم عمهم بميزانية ضخمة
منذ ساعتين 691