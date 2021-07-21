محمد إمام ينضم لبطولة فيلم عمهم بميزانية ضخمة

القاهرة (صدى):
أعلن المنتج المصري أحمد السبكي، عن تعاقده مع الفنان محمد إمام لبطولة فيلم جديد يحمل اسم «عمهم»، والذي أكد أن تصوير الفيلم سيبدأ خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالفيلم وترشيح الأبطال.
ويتعاون محمد إمام في فيلم "عمهم" مجددا مع المخرج حسين المنباوي، وذلك بعد تجربتهما في فيلم "ليلة هنا وسرور"، بينما يتولى تأليف الفيلم الكاتب وسام صبري.
وأكد المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إن فيلم "عمهم" يعتبر نقلة جديدة، مؤكدا أن العمل الأول من نوعه في السينما المصرية والعربية، مشيرا إلى رصد ميزانية ضخمة للفيلم.