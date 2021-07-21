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محمد إمام ينضم لبطولة فيلم عمهم بميزانية ضخمة

منذ 6 ساعات
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محمد إمام ينضم لبطولة فيلم عمهم بميزانية ضخمة

القاهرة (صدى):
أعلن المنتج المصري أحمد السبكي، عن تعاقده مع الفنان محمد إمام لبطولة فيلم جديد يحمل اسم «عمه‍م»، والذي أكد أن تصوير الفيلم سيبدأ خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالفيلم وترشيح الأبطال.

ويتعاون محمد إمام في فيلم "عمهم" مجددا مع المخرج حسين المنباوي، وذلك بعد تجربتهما في فيلم "ليلة هنا وسرور"، بينما يتولى تأليف الفيلم الكاتب وسام صبري.

وأكد المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إن فيلم "عمهم" يعتبر نقلة جديدة، مؤكدا أن العمل الأول من نوعه في السينما المصرية والعربية، مشيرا إلى رصد ميزانية ضخمة للفيلم.

محمد إمام
أحمد السبكي
فيلم عمهم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15016
منذ ساعة
علبة تونة عائلية نص كيلو

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أحدث التعليقات

omar
نجوع اطفالكم ولا تدمرون شبابنا
كلام العقل
قرار سليم على جميع الانديه اللتي إداراتها تتلاعب بيميزانيات انديتها . لا تسمعون للإعلامي الماده والمحرضين على القرارات السليمه
عالمي محايد
لك الله يانصر فيه ناس الهيئه باقي تحفظ عيالهم لكن مع النصر كل واحد يسدد ديونه
محمد الحربي
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: فِي * مستنقع * الشيطان * أصبح * غريق ✍🏻 دنياً * أظلمت * و...

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