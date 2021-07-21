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التجارة تخطط لإطلاق مشروع «مخالفات نظام التجارة الإلكترونية»

منذ ساعة
1494
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التجارة تخطط لإطلاق مشروع «مخالفات نظام التجارة الإلكترونية»

الرياض (صدى):
قررت وزارة التجارة التعاقد مع شركة متخصصة، لتنفيذ مشروع «نظام مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».

ويأتي ذلك لتطوير وتشغيل أداة خاصة بعمليات الرصد، والتوثيق والحفظ لكافة الإعلانات الترويجية للمؤثرين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ، حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المطلوبة، وفقًا لـ "الوطن ".

ويهدف المشروع إلى توفير فريق عمل متخصص، للقيام بأعمال الرصد المتعلقة بالإعلانات الترويجية، للمؤثرين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى رفع التقارير بشكل يومي وأسبوعي وشهري، لضباط الاتصال بالوزارة بهدف حفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات على المخالفين.

التعليقات

بوغازي
بوغازي عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
اصبح هم وشغل الوزارات هو المخالفات ليل نهار التفكير في المخالفات اصبحت المخالفات اهم من الخدمة المقدمة منهم

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أحدث التعليقات

رااايق
محمد الذايدي : هذه هي أخبار المريسل الغير صحيحة *** كلكم في الهوى(ا) سوى(ا) ***
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الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رااايق
أنت أصلاً شبة ***!!!
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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