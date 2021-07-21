دراسة: النوم أقل من 8 ساعات يزيد من خطر الإصابة بالسكري

أميرة خالد (صدى):
كشف عدد من الخبراء عن العديد من العادات الشائعة حول أنماط النوم والقيلولة غير الصحيحة.
وذكر مركز "السيطرة على الأمراض والوقاية منها"أن تنوع أنماط النوم يؤثر على الذاكرة وصحة الشخص. ويزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، وبالتالي 8 ساعات من النوم إلزامية للجميع.
وقال الخبراء أنه من العادات غير الصحية أن يقضي الناس وقتهم في مشاهدة التلفاز للترفيه والاسترخاء. لأن أي عنصر إلكتروني ينبعث من شاشة الضوء الأزرق يؤثر على صحة ونوم الشخص.
ويجب أخذ قيلولة في وقت محدد بين الفترات الزمنية، على سبيل المثال، إذا شعرت بالنعاس في فترة ما بعد الظهر، يفضل أخذ قيلولة لمدة نصف ساعة.
واستبدال القيلولة بعيون مغلقة قد يكون ضاراً بصحتك لأن وظائف المخ والقلب تعمل بشكل مختلف أثناء النوم والاستيقاظ والجسم يتفاعل ويعمل بوتيرة مختلفة، ويؤثر ذلك على عمل الرئتين والكلى والقلب أيضاً.
كما أن شرب الكحول بكميات كبيرة قبل النوم يعتبر أمراً خطيراً ويمكن أن يسبب انقطاع النفس وبعض الاضطرابات الصحية الخطيرة.
ومن الاعتقادات الخاطئة أن النوم لفترات قصيرة تطور الوظائف العقلية. وفي الواقع يحتاج الدماغ وجميع أجزاء الجسم إلى راحة مناسبة.