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أخصائية: فيتامين D ينتجه الجسم في حالة الحركة فقط

منذ 3 ساعات
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أخصائية: فيتامين D ينتجه الجسم في حالة الحركة فقط

أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية طب الأطفال الدكتورة مارينا مامايفا، ، أن فيتامين D، ينتجه الجسم في حالة الحركة فقط

وقالت الأخصائية في حديث تلفزيوني، "هناك ظروفا محددة لا يعرفها غالبية الناس، . وهذا قانون. أي عندما يكون الشخص مستلقيا تحت الشمس على الشاطئ، فإن هذه العملية لا تفيد إطلاقا".

وأضافت الطبيبة، من أجل إنتاج فيتامين D يجب أن تكون هناك حركة نشطة في الهواء الطلق. حينها يكفي التعرض لأشعة الشمس مدة 30-40 دقيقة في اليوم للحصول على الجرعة المطلوبة من بروفيتامين D ألذي يحوله الجسم إلى فيتامين "الشمس".

وأشارت الأخصائية، إلى أن الجسم يستهلك هذا الفيتامين بسرعة، لذلك عمليا لا يتراكم في الجسم.

فيتامين D

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81864
منذ 42 دقيقة
في الحركه بركه

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أحدث التعليقات

الجنخ
كبر مركاة وقلل عشاة مالة داعي مركى بالمسجد
زائر
الله لا يوفقهم مخلين الصغار يضربون بعض بحجه ان هذا مزح او قوة شخصية
رااايق
أعتقد الحلال هو اللي فرحان قالوا لهم ما نذبحكم *** هههههههههههههههههههه
رااايق
هههههههههههههههههههههههه
الووووووو
محمد عبدة ودك انة يغني بس ... والا مقابلاتة ودك تقول ياليتة سكت

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