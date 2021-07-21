أخصائية: فيتامين D ينتجه الجسم في حالة الحركة فقط

أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية طب الأطفال الدكتورة مارينا مامايفا، ، أن فيتامين D، ينتجه الجسم في حالة الحركة فقط
وقالت الأخصائية في حديث تلفزيوني، "هناك ظروفا محددة لا يعرفها غالبية الناس، . وهذا قانون. أي عندما يكون الشخص مستلقيا تحت الشمس على الشاطئ، فإن هذه العملية لا تفيد إطلاقا".
وأضافت الطبيبة، من أجل إنتاج فيتامين D يجب أن تكون هناك حركة نشطة في الهواء الطلق. حينها يكفي التعرض لأشعة الشمس مدة 30-40 دقيقة في اليوم للحصول على الجرعة المطلوبة من بروفيتامين D ألذي يحوله الجسم إلى فيتامين "الشمس".
وأشارت الأخصائية، إلى أن الجسم يستهلك هذا الفيتامين بسرعة، لذلك عمليا لا يتراكم في الجسم.