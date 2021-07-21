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محمد رمضان يرد على انتقادات هاني شاكر له

منذ ساعة
935
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محمد رمضان يرد على انتقادات هاني شاكر له

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري محمد رمضان على انتقاد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر له بسبب ظهوره على المسرح في حفلاته "عاريا".

ونشر رمضان صورة له على موقع "إنستجرام"، قائلا: "المواجهة من صفات الرجال".

وكان هاني قد قال : "الحفلات في مصر ليها تقاليد وعادات غير أوروبا وأمريكا، واللي ينفع هناك ممكن مينفعش هنا، ومحمد قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر".

وأضاف: "أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان، وبرضه اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة".

هاني شاكر
محمد رمضان
شاكر

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 51
منذ 57 دقيقة
والله اعلم ان محمد مثله مثل غير اذا طاح واصابه المرض يقول ادعوا لي وبعد مايقوم من مرضه يرجع علي مواله
واذا مرض مرات عديده يصيح يقول ادعوا لي
طريق الشيطان

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أحدث التعليقات

الشامخ
المفروض يسمح للاتحاد بالتسجيل ويرفض الاصيفر التاني لانه زبالة
محسن العرجاني
لأنك شريف حر منتمي الى اسلامك وعروبتك فالمملكه بذلت ولاتزال تبذل وستظل كذلك نصرة لشعب فلسطين المضطهد بعيدا عن اعضاء حكومته المستنفعين بدماء شعبهم...
برنس
قلعته ارتحنا منه خذو معه الفار المدلل
الملل
والله اعلم ان محمد مثله مثل غير اذا طاح واصابه المرض يقول ادعوا لي وبعد مايقوم من مرضه يرجع علي مواله واذا مرض مرات...
لللل
الفلوس في التمثيل اكثر بالملايين واذا كان فيه شوية يزيد الفلوس شويه كلما انتي تدي هم يدوك

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