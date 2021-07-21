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ريهام سعيد تعتزل الإعلام وتتجه للتمثيل

منذ ساعتين
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ريهام سعيد تعتزل الإعلام وتتجه للتمثيل

القاهرة (صدى):
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج، واتجاهها للعمل في الوسط الفني كممثلة من جديد.

وقالت ريهام سعيد: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، انا اعتزلت التمثيل سنه ٢٠١٥ لاني حسيت إن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيره الخير إللي ابتدأتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إللى بعمله، لكن عشقي للتمثيل إللى هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الاعلام رجعت امثل تاني وانا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعه عايزه تمثل".

وتابعت: "أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين واعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح انا تعبت وحاسة اني قدمت كل إللى ممكن يتقدم والدولة عاملة إللى عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس".

وأضافت: "بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكرة الموجودة في اذهان المخرجين والمنتجين اني مذيعة".

مصر
الاعلام
ريهام سعيد
التمثيل

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 51
منذ ساعة
الفلوس في التمثيل اكثر بالملايين
واذا كان فيه شوية يزيد الفلوس شويه كلما انتي تدي هم يدوك

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أحدث التعليقات

الشامخ
المفروض يسمح للاتحاد بالتسجيل ويرفض الاصيفر التاني لانه زبالة
محسن العرجاني
لأنك شريف حر منتمي الى اسلامك وعروبتك فالمملكه بذلت ولاتزال تبذل وستظل كذلك نصرة لشعب فلسطين المضطهد بعيدا عن اعضاء حكومته المستنفعين بدماء شعبهم...
برنس
قلعته ارتحنا منه خذو معه الفار المدلل
الملل
والله اعلم ان محمد مثله مثل غير اذا طاح واصابه المرض يقول ادعوا لي وبعد مايقوم من مرضه يرجع علي مواله واذا مرض مرات...
لللل
الفلوس في التمثيل اكثر بالملايين واذا كان فيه شوية يزيد الفلوس شويه كلما انتي تدي هم يدوك

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