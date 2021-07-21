صور..إطلالة الملكة رانيا في البيت الأبيض تخطف الأنظار

عمّان (صدى):
التقت الملكة رانيا العبدالله قرينة ملك الأردن عبد الله الثاني، بجيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض.
ولفتت الملكة رانيا الأنظار كعادتها بإطلالتها البسيطة الساحرة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر، من تصميم مصمم الأزياء العربي حسين بظاظا.
ويأتي ذلك خلال أول لقاء لملك الأردن بالرئيس الأمريكي بايدن في المكتب البيضاوي منذ توليه للسلطة في يناير.
وكان الديوان الملكي الأردني أعلن إن الملك عبدالله الثاني بدأ مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وأكد الزعيمان خلالها متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.