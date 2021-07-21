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صور..إطلالة الملكة رانيا في البيت الأبيض تخطف الأنظار

منذ ساعة
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صور..إطلالة الملكة رانيا في البيت الأبيض تخطف الأنظار

عمّان (صدى):
التقت الملكة رانيا العبدالله قرينة ملك الأردن عبد الله الثاني، بجيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض.

ولفتت الملكة رانيا الأنظار كعادتها بإطلالتها البسيطة الساحرة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر، من تصميم مصمم الأزياء العربي حسين بظاظا.

ويأتي ذلك خلال أول لقاء لملك الأردن بالرئيس الأمريكي بايدن في المكتب البيضاوي منذ توليه للسلطة في يناير.

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن إن الملك عبدالله الثاني بدأ مباحثات موسعة مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وأكد الزعيمان خلالها متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51690
منذ ساعة
اوكي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14992
منذ 59 دقيقة
محمرة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14992
منذ 16 دقيقة
من مخيم اللاجئين إلى ملكة

شوف الحمال وش يسوي يا صاحبي

خليك في المختبر

ظل إبحث

عن طريقة تقول بيها

كان الله في العون

على دنيا الحظوظ

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