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فلاح القحطاني : يارب ترزقنا " صدفة " الهلال
منذ 8 ساعات
843
2
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التعليقات
أبو أمنية
عدد التعليقات : 2
منذ 24 دقيقة
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
أبو أمنية
عدد التعليقات : 2
منذ 21 دقيقة
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
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أحدث التعليقات
فيصل عبدلي
احسن خبر سمعنا
أبو أمنية
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
أبو أمنية
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
ابوافنان
ليه وش معني نادي الهلال
أبو كنان
لكن تم رفض استقبالها لعدم وجود الأهل،! يعني تتركوها تموت؟!!
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