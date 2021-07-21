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عبدالعزيز المريسل : لهذا السبب .. جارديم لن يستمر في تدريب الهلال هذا الموسم
منذ 10 ساعات
1953
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التعليقات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 949
منذ 8 دقائق
على إدارة الهلال التحرك فورا ضد الكاذب / عبدالعزيز المريسيل لما يقوم به من نشر أكاذيب واشاعات الغرض منها إثارة الفتن داخل الكيان الهلالي وبات واضحأ للجميع بالاضافة للمريض النفسي الآخر / فلاح القحطاني
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أحدث التعليقات
رااايق
محمد الذايدي : هذه هي أخبار المريسل الغير صحيحة *** كلكم في الهوى(ا) سوى(ا) ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رااايق
أنت أصلاً شبة ***!!!
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
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