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قائمة الاتحاد المغادرة للنمسا تخلو من اسم فواز القرني

منذ 3 ساعات
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قائمة الاتحاد المغادرة للنمسا تخلو من اسم فواز القرني

طلال الغامدي (صدى):
قائمة الاتحاد المغادرة إلى المعسكر الخارجي تخلو من اسم فواز القرني

خلت قائمة فريق الاتحاد المغادرة إلى المعسكر الخارجي في مدينة ليوبن النمساوية، من اسم فواز القرني حارس مرمى الفريق.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات القرني التي أبدى فيها تمسكه بالرحيل إلى فريق آخر بسبب عدم مشاركته مع الاتحاد الموسم الماضي، في ظل وجود البرازيلي مارسيلو جروهي وصعوبة لعبه بالموسم المقبل بعد ضم الحارس أسامة المرمش.

وطلبت إدارة نادي الاتحاد من فواز القرني ووكيل أعماله جلب عروض رسمية لدراستها قبل البت فيها.

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الاتحاد
النمسا
فواز القرني

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 910
منذ ساعة
فواز القرني من الصعب تعويضه

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أحدث التعليقات

فيصل عبدلي
احسن خبر سمعنا
أبو أمنية
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
أبو أمنية
خلوكم في فقركم وسيبو الهلال فحالة
ابوافنان
ليه وش معني نادي الهلال
أبو كنان
لكن تم رفض استقبالها لعدم وجود الأهل،! يعني تتركوها تموت؟!!

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