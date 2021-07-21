جمال عارف لفواز القرني: الله يسهل عليك

ماجد محمد (صدى):
تداولت في الساعات الماضية أنباء حول طلب الحارس فواز القرني الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي جمال عارف قائلا: "إذا كان صحيحًا أن فواز القرني أبدى عدم رغبته في الاستمرار في الاتحاد، الله يسهل عليه".
وتابع: "المهم أن يتم الاستفادة من مبلغ مالي وأن يذهب للعرض الأكبر والأنسب للاتحاد، أكرر يذهب للعرض الأكبر والأنسب للنادي".
وأضاف: "شخصيا أرى أن صفقة الحارس الواعد أسامة المرمش فيها حنكة واحترافية اتحادية".
ويحظى القرني باهتمام أندية النصر والأهلي التي كانت تستهدف الحصول على خدماته حال رحيله عن الاتحاد بشكل نهائي.