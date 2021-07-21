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جمال عارف لفواز القرني: الله يسهل عليك

منذ 3 ساعات
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جمال عارف لفواز القرني: الله يسهل عليك

ماجد محمد (صدى):
تداولت في الساعات الماضية أنباء حول طلب الحارس فواز القرني الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن جانبه علق الإعلامي الرياضي جمال عارف قائلا: "إذا كان صحيحًا أن فواز القرني أبدى عدم رغبته في الاستمرار في الاتحاد، الله يسهل عليه".

وتابع: "المهم أن يتم الاستفادة من مبلغ مالي وأن يذهب للعرض الأكبر والأنسب للاتحاد، أكرر يذهب للعرض الأكبر والأنسب للنادي".

وأضاف: "شخصيا أرى أن صفقة الحارس الواعد أسامة المرمش فيها حنكة واحترافية اتحادية".

ويحظى القرني باهتمام أندية النصر والأهلي التي كانت تستهدف الحصول على خدماته حال رحيله عن الاتحاد بشكل نهائي.

الاتحاد
جمال عارف
فواز القرني
الانتقالات الصيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15007
منذ ساعة
يا ريت بس لو كان عندي استثمارات كبيرة كان عينت جمال عارف فيها مدير غيظ للشركات المنافسة

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