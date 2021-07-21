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تفجير منزل قائد شرطة نجدة مأرب على يد الحوثيين في أول أيام العيد

منذ ساعة
1813
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تفجير منزل قائد شرطة نجدة مأرب على يد الحوثيين في أول أيام العيد

فهمي محمد (صدى):
استمرارا لانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، فقد استهدفت منزل قائد فرع شرطة النجدة بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفجرت الميليشيات الحوثية، منزل العميد أحمد سعيد دركم، قائد شرطة النجدة في مأرب، وذلك في أعقاب الهزائم التي تجرعتها الميليشيات في الأيام الأخيرة الماضية.

وقال قائد شرطة النجدة في مأرب العميد أحمد سعيد دركم، بعد الواقعة: "يظنون بذلك أنهم انتصروا بتفجير منزل، هم لا يعلمون أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تزيدنا إلا عزيمةً وإصرارا على قتالهم. بيتي هو بيت كل مرادي وكل يمني وليس أغلى من دماء الشهداء، وأقسم لو طحنوا الأرض تحت أقدامنا أننا لن نكل ولن نمل من قتالهم".

مأرب
اليمن
الحوثيون
تفجير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51663
منذ 3 دقائق
حسبي الله على الحوثه اتباع المجوس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عجوز منتهي تاريخها
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص
ابو عمار
اوكي
4lovex2
اعوذ بالله من هذه الأمراض والاسقام الله يبعدها عنا ويمدنا بصحة والعافية والحمدلله له دائماً وابداً.
ابو عمار
تقبل الله حجها وعمرتها

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