تفجير منزل قائد شرطة نجدة مأرب على يد الحوثيين في أول أيام العيد

فهمي محمد (صدى):
استمرارا لانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، فقد استهدفت منزل قائد فرع شرطة النجدة بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، أمس الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وفجرت الميليشيات الحوثية، منزل العميد أحمد سعيد دركم، قائد شرطة النجدة في مأرب، وذلك في أعقاب الهزائم التي تجرعتها الميليشيات في الأيام الأخيرة الماضية.
وقال قائد شرطة النجدة في مأرب العميد أحمد سعيد دركم، بعد الواقعة: "يظنون بذلك أنهم انتصروا بتفجير منزل، هم لا يعلمون أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تزيدنا إلا عزيمةً وإصرارا على قتالهم. بيتي هو بيت كل مرادي وكل يمني وليس أغلى من دماء الشهداء، وأقسم لو طحنوا الأرض تحت أقدامنا أننا لن نكل ولن نمل من قتالهم".