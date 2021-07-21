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وفاة شقيقين صعقًا خلال سيول نجران

منذ ساعة
1704
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وفاة شقيقين صعقًا خلال سيول نجران

(صدى):
توفى شقيقان في نجران، صعقا بالكهرباء في نفس اللحظة، وذلك تزامنا مع الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة أمس الثلاثاء.

وكان الشقيقان أحدهما 24 عاما ةالآخر 17 عاما، قد خرجا إلى حوش يملكونه به عدد من الأغنام والإبل، لتفقدها بعد مداهمة السيول.

وأوضح والد الشابين الراحلين، أنه كان هناك كيبل كهربائي مكشوف بجانب الشارع ويبدو أن السيول قد حفرت بمكانه وتم كشف الأسلاك، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه عند وصولهما إلى الحوش صعقت الكهرباء أحدهما، فهم الآخر بإنقاذ شقيقه لكنه لحق به.

يذكر أن أمس الثلاثاء، هطلت أمطار غزيرة على منطقة نجران، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

نجران
وفاة
سيول
صعق

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 68
منذ ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51674
منذ 42 دقيقة
الله يرحمهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عجوز منتهي تاريخها
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص
ابو عمار
اوكي
4lovex2
اعوذ بالله من هذه الأمراض والاسقام الله يبعدها عنا ويمدنا بصحة والعافية والحمدلله له دائماً وابداً.
ابو عمار
تقبل الله حجها وعمرتها

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