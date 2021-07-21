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صورة..مقتل طفلة على يد زوجة عمها بطريقة مروعة

منذ ساعة
862
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صورة..مقتل طفلة على يد زوجة عمها بطريقة مروعة

القاهرة (صدى):
شهدت محافظة المنوفية بمصر، واقعة مروعة، إذ أقدمت سيدة على إنهاء حياة طفلة عمرها 8 سنوات، شنقا ودفنها بحديقة المنزل.

وكانت الطفلة في طريقها لشراء بعض الحلوى، لكنها اختفت بعد ذلك قبل العثور على جثتها، بمنزل زوجة عمها.

وكان والد الطفلة قد طلب تفقد كاميرات المراقبة بمنزل خاله الذي يسكن بنفس الشارع الذي يسكنون به، لتتبع مسار طفلته أملا في معرفة مكانها.

وأوضح أنه طلب من ابنة خاله وهي زوجة أخيه، أن تطلعه على مكان دخول ابنته، لكنها رفضت، ليراوده الشك.

وبعد أيام من التحقيقات ذهبت الشرطة للمنزل المذكور، ليتفاجأوا برائحة كريهة، وبتتبع مكان الرائحة وجدوا الطفلة مدفونة.

ويقول الأب: "حتى الآن لا أجد مبرر لقتل طفلتي، تكاد الخلافات بيني وبين ابنة خالي التي أتت بحبل وخنقت طفلتي أقل بكثير من أن تصل إلى القتل".

مصر
جريمة
قتل
الشرطة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 68
منذ 44 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51670
منذ 33 دقيقة
حسبي الله عليها المجرم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8294
منذ 15 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7125
منذ 11 دقيقة
مخالف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عجوز منتهي تاريخها
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص
ابو عمار
اوكي
4lovex2
اعوذ بالله من هذه الأمراض والاسقام الله يبعدها عنا ويمدنا بصحة والعافية والحمدلله له دائماً وابداً.
ابو عمار
تقبل الله حجها وعمرتها

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