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تحسن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

منذ ساعة
561
تحسن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها عن حالتها الصحية، بعد أيام من تعرضها لخطأ طبي أدى لدخولها العناية المركزة.

واكتفى وائل عبدالعزيز بكتابة: "الحمد لله أحسن كتير من امبارح"، تأكيدًا على بداية تحسن حالتها الصحية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد الطبيب المعالج لياسمين عبد العزيز، أن حالتها شبه مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت قبل أيام المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على الرحم، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لمدة ساعات طويلة، ليتم نقلها للعناية المركزة.

مصر
ياسمين عبدالعزيز
الحالة الصحية
احمد العوضي

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أحدث التعليقات

عبدلرحمن نجمي أبرهيم أبوجنأح
لبشر بعدد مأكل من ألرز وأنتي ألجمل أفيأنكأ وهدأ يكفي أحبك خألدة فقلبي دونأ لقأ
عتيقه
ان لله وانا اليه راجعون ماهو موطن شاب موظف
عبدالباسط خالد
صراحة هذا الفريق الطبي انقذوني من عجز باليدين اليمنى واليسرى والله على ما اقول شهيد بعد ان وكانت العمليات جدا بسيطه ولله الحمد الان...
طبيب
بسبب ان المحل مغلق من الداخل الوفاة عادة تحصل بسبب التسمم بغاز عادم السيارة اول اكسيد الكربون
طالب
انا طالب كنت متفق مع زميلي اننا نصلح في بعضنا البعض في حصة الرياضة وانكشفنا وتم جلدنا ومعاقبتنا والله تبنا توبه وصرت اقبل يد...

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