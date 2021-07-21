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النيابة العامة تحظر حضور التجمعات أو المشاركة فيها

منذ 15 ساعة
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النيابة العامة تحظر حضور التجمعات أو المشاركة فيها

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وحظرت "النيابة العامة" حضور أي من التجماعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقًا للآتي:

- التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

- التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.

- التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

- أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

 

النيابة العامة
المنازل
العقوبات
فيروس كورونا
التجمعات

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81864
منذ 12 ساعة
الله المستعان
احمد
احمد عدد التعليقات : 6
منذ 41 دقيقة
هل يشمل ذلك حفلات هئية السياحه

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أحدث التعليقات

لللل
احب الصالحين المصلحين اهل التقوي والاصلاح ولا احب الفاسدين المفسدين اهل الفسق والمجون احب من يدعوني الي الخير والعمل به ولا احب من يدعوني...
احمد
هل يشمل ذلك حفلات هئية السياحه
رااايق
وأنتوا للحين ما خلصتوا من هالسالفة اللي صار شبيهة لمسلسل مكسيكي ***!!!!! 700 ألف حلقة **** ولا بعدين يكتبون تابعو الجزء الثاني من المسلسل...
عبد الهادي الجهني
محمد عبده مغني ممتاز وقد تميز الرمن بالفنانين والطرب الاصلي ومحمد عبده يمني من الزهرة وهي مدينة يمنية .
خبير زمانه
المشاهير من فلتين في الدعايات بدون رقيب ولاحسيب ويجب متابعتهم وعدم تركهم لان اغلب دعاياتهم سيئه ومضرة للمجتمع همهم المال ولاغيره

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