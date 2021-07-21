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مروجو مخدرات يطالبون حكومة لبنان بفتح المعابر: الحشيش مكدس ويكفى لـ 100 سنة

منذ يوم
16248
10
مروجو مخدرات يطالبون حكومة لبنان بفتح المعابر: الحشيش مكدس ويكفى لـ 100 سنة

بيروت (صدى):
اشتكى مروجو مادة الحشيش المخدر في لبنان من غلق الحدود، مؤكدين أن انتشار المخدرات، وغلق الحدود أدى إلى خفض الأسعار ليصل سعر الكيلو إلى 50 و 100 دولار، بعدما كان يتراوح من 500 إلى 1800 دولار.

وذكر أحد مروجي المخدرات أنه سيجني من بيع 100 كيلو من المخدرات 10 آلاف دولار فقط، مضيفا أن هذا المبلغ لن يكفي احتياجات أسرة لديها 5 أو 6 أطفال ولا تكلفة تعليمهم.

وطالب حكومة بلاده بفتح المعابر وعدم تشديد إغلاقها حتى يستطيعوا ترويج مخدراتهم، وليكن لمدة يوم أسبوعيا، وذلك بحسب ما عرضه تقرير لقناة otv.

وأضاف أن الحشيش الذي يقومون بترويجه يتكفل بمصاريف أسر، مؤكدا أن هذه الأسر لم تعد تجد ما تصرفه على تعليم شبابها وأطفال، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع ستجعل الأهالي يقدمون على السرقة.

وذكر أحد العناصر الأخرى المروجة للمخدرات أن لديهم كميات مكدسة من الحشيش تكفي اللبنانيين لمدة 100 سنة قادمة، مؤكدًا أن الحشيش مصدر رزقهم الوحيد، فيما طالب شخص آخر بتشريع يسمح لهم بممارسة تجارة الحشيش بشكل شرعي أو بدائل لنبات أخرى ليقوموا بزراعتها.

يذكر أن المملكة أعلنت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيه لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

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المملكة تقرر منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها

مخدرات
لبنان
حشيش
حدود
أسر

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 921
منذ يوم
بِسْم الله الرحْمن الرحيم


الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


يتباهى *بالحَرَام * و* يَا* لعنبوها* مِنْ* عِيشة ✍🏻

مِنْ * يخضع * لإيران * ينذلّ* و* ينتف * ريشه ✍🏻

لبناني* بَعْد * العزّ *ضاع * و * السّبب * طيشه✍🏻

مِنْ * يخضع * لإيران * ينذلّ* و* ينتف * ريشه ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 921
منذ يوم
بِسْم الله الرحْمن الرحيم


الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:


يتباهى *بالحَرَام * و* يَا* لعنبوها* مِنْ* عِيشة ✍🏻

مِنْ * يخضع * لإيران * ينذلّ* و* ينتف * ريشه ✍🏻

لبناني* بَعْد * العزّ *ضاع * و * السّبب * طيشه✍🏻

مِنْ * يخضع * لإيران * ينذلّ* و* ينتف * ريشه ✍🏻


مَع * وافر * المحبة 🇸🇦.
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3876
منذ يوم
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة ومن يتعاطف معك وفكه من جحى غنيمة
احمد
احمد عدد التعليقات : 645
منذ 23 ساعة
اتمنى لو يتم سحب السفير من لبنان وتكون عبره... لبنان هي إيران ولاكن بطريقه غير مباشره
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51690
منذ 20 ساعة
حسبي الله عليهم وعلى حكومتهم الفاشله اللي ما تقدر تدمر مزارعهم
ابو الحسن المري
ابو الحسن المري عدد التعليقات : 31
منذ 18 ساعة
شين وقوي عين
فعلا بجاحة ماقد شفت مثل كذاههههههههههههه
ابو الحسن المري
ابو الحسن المري عدد التعليقات : 31
منذ 18 ساعة
شين وقوي عين
فعلا بجاحة ماقد شفت مثل كذاههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15044
منذ 9 ساعات
حشيش لبناني .. المعابر مفرومة فرم ؛ كَفتة ..

تشريع الحشيش في لبنان يعني ؛ ترسيخ ولاية الحشيش
omar
omar عدد التعليقات : 137
منذ 7 ساعات
نجوع اطفالكم ولا تدمرون شبابنا
محمد الصالح
محمد الصالح عدد التعليقات : 20
منذ ساعة
يا فرحتى !!!! لبنان بالحشيش وأفغانستان بالأفيون وباكستان وسوريا للتوصيل والتوزيع !!!!

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
هذا نتائج السماح بالسفر الاصابه بكرونا واعادتهم للبلاد والاختلاط باهاليهم وانتشار العدوى كما حدث في بدايه ظهور كرونا ودخول السعوديين القادمين من ايران بدون...
ابو مصرقع البدوي الرحال
يمكن زوج يعاني من عدم وجود وظيفه او يشتكي من غلاء الأسعار وهي مارحمته اسمعوا من طرفين المحقق كونن يركض بين الزهور 😂
د محمد ماجد بخش
دبي صارت مأوى للمحرومين من حنان أوطانهم ومستمرة في استقطاب كل من له أو معه أو فيه أو به أو عليه
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا
اوقات ضائعة
الحين مع الخصال هذي ونصف شعرها ظاهر وتقولون محجبة استغفر الله العظيم يارب لا تفتنا في ديننا

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