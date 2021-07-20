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موريتانيا تستعد لمحاكمة رئيسها السابق

منذ 3 ساعات
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موريتانيا تستعد لمحاكمة رئيسها السابق

نواكشوط (صدى):
تستعد موريتانيا لمحاكمة رئيسها السابق محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وانتخب البرلمان الموريتاني خلال جلسة عامة، أمس الثلاثاء، أعضاء محكمة العدل السامية، المختصة بمحاكمة الرؤساء.

ويخول أعضاء هذه المحكمة بمحاكمة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.

ويتهم ولد عبد العزيز المعتقل حاليا، بعدة تهم بينها الاختلاس، وتبييض أموال، وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة.

وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 80 مليون دولار، أغلبها أصول مالية في المصارف.

موريتانيا
محاكمة
الرئيس السابق

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14974
منذ 19 دقيقة
وقعت ولا أحد سمى عليك .. من رئيس دولة إلى مفسد أو فاسد متهم بالفساد والإخلال بالنزاهة بقرائن وشهود وأرصدة وأدلة

ليه يا ولد !!

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عجوز منتهي تاريخها
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص
ابو عمار
اوكي
4lovex2
اعوذ بالله من هذه الأمراض والاسقام الله يبعدها عنا ويمدنا بصحة والعافية والحمدلله له دائماً وابداً.
ابو عمار
تقبل الله حجها وعمرتها

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