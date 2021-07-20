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نشاط الخشل والراحة يقدمان عدة مبادرات في عيد الاضحى

منذ 10 ساعات
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نشاط الخشل والراحة يقدمان عدة مبادرات في عيد الاضحى

موسى الشعباني (صدى):
بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الحرث قدم مركزي النشاط في الخشل والراحة عدة مبادرات من اول ايام عيد الاضحى المبارك حيث شارك مركز النشاط الاجتماعي في قرى الراحة بعدة مبادرات كان من أبرزها

* تنظيم المصلين في الجوامع أثناء أداء صلاة العيد وتوزيع الكمامات والمعقمات على المصلين

* معايدة المصلين وتقديم هدايا لهم عبارة عن ورود وبعض الهدايا العينية

* معايدة كبار السن في منازلهم وتقديم هدايا اطقم عطور وورود لإدخال البهجة والسرور عليهم

* معايدة ذوي الاحتياجات الخاصة

* معايدة منسوبي الرعاية الاولية بالراحة

* معايدة رجال الامن والجيش السوداني المرابط على الحدود

* معايدة متنزهي العين الحارة وتوزيع باقات ورد للزوار هناك

* المشاركة بأبيات شعرية لأحد مواهب المحافظة ابتهاجا بفرحة العيد

فيما قدم مركز النشاط بالخشل عدة مبادرات كان أبرزها معايدة عدد من العمالة الاجنبية وتوزيع الهدايا عليهم ومعايدة رجال الجيش والامن العام على الحدود وقد شارك العديد من المتطوعين في تلك المبادرات .

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