" الفيفي "تهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

موسى الشعباني (صدى):
رفعت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنات الوطن بالدائر كاذية بنت يحيى الفيفي،باسمي ونيابة عن منسوبي الجمعية ، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعربت " الفيفي "، عن خالص التهاني للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم عزهم ويمتعهم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه من خدمات ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة.