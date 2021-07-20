تحسن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها عن حالتها الصحية، بعد أيام من تعرضها لخطأ طبي أدى لدخولها العناية المركزة.
واكتفى وائل عبدالعزيز بكتابة: "الحمد لله أحسن كتير من امبارح"، تأكيدًا على بداية تحسن حالتها الصحية.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد الطبيب المعالج لياسمين عبد العزيز، أن حالتها شبه مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.
وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت قبل أيام المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على الرحم، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لمدة ساعات طويلة، ليتم نقلها للعناية المركزة.