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تحسن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

منذ 4 ساعات
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تحسن الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها عن حالتها الصحية، بعد أيام من تعرضها لخطأ طبي أدى لدخولها العناية المركزة.

واكتفى وائل عبدالعزيز بكتابة: "الحمد لله أحسن كتير من امبارح"، تأكيدًا على بداية تحسن حالتها الصحية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد الطبيب المعالج لياسمين عبد العزيز، أن حالتها شبه مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد دخلت قبل أيام المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم على الرحم، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لمدة ساعات طويلة، ليتم نقلها للعناية المركزة.

مصر
ياسمين عبدالعزيز
الحالة الصحية
احمد العوضي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51670
منذ 33 دقيقة
الحمد لله على سلامتها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14974
منذ 3 دقائق
الريس اهتم بها .. يا عيني على علم الذرَّة ما له حظ زي الفن

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عجوز منتهي تاريخها
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص
ابو عمار
اوكي
4lovex2
اعوذ بالله من هذه الأمراض والاسقام الله يبعدها عنا ويمدنا بصحة والعافية والحمدلله له دائماً وابداً.
ابو عمار
تقبل الله حجها وعمرتها

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