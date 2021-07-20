شيخ قبيلة العكرة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

عبدالله عكور (صدى):
رفع شيخ قرية العكرة بإسمه ونيابة عن أعيان وأهالي قبيلة العكور أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز "والأسرة المالكة الكريمة وكافة أبناء الشعب السعودي الكريم وجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
سائلين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات ، وأن يديم أمننا ويحفظ وطننا قيادة وشعبا.